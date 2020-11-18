Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:08 18.11.2020 (обновлено: 13:45 18.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Грузии / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время встречи в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший во вторник в Тбилиси с двухдневным визитом, заявил о готовности американской стороны помочь Грузии в углублении ее евроатлантических связей и укреплении демократических институтов.
"Очень рад оказаться в Тбилиси. Соединенные Штаты и Грузию связывают прочные отношения, основанные на нашей общей приверженности свободе и независимости. Мы полны решимости помочь Грузии в углублении ее евроатлантических связей и укреплении ее демократических институтов",- написал Помпео в своем Twitter.
Thrilled to be in Tbilisi. The United States and Georgia have a strong relationship built upon our shared commitment to freedom and independence. We are committed to helping Georgia deepen its Euro-Atlantic ties and strengthen its democratic institutions. pic.twitter.com/7F9hacSLzl— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 17, 2020
Как сообщает американское посольство в Грузии, "госсекретарь Помпео встретился с премьер-министром (Георгием - ред.) Гахарией и министром иностранных дел Давидом - ред.) Залкалиани, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами евроатлантических стремлений Грузии и укрепление демократических институтов в стране". "Секретарь также подчеркнул важность избирательной и судебной реформы", - отмечается в заявлении посольства.
В свою очередь Гахария поблагодарил госсекретаря за визит в условиях глобальной пандемии, за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусом и за твердую поддержку суверенитета страны.
"У нас есть прекрасная возможность обсудить важные вопросы, углубить сотрудничество между Соединенными Штатами и Грузией в области обороны и безопасности, экономической и демократической консолидации. Хочу заверить вас, что мы действительно чувствуем, что настал момент для укрепления нашего сотрудничества и партнерства, а также для расширения представительства Соединенных Штатов в этом регионе", - заявил Гахария, его слова приводит пресс-служба правительства.
По данным пресс-службы, Помпео отметил, что весь мир, в том числе Грузия, стоят перед задачей справиться с коронавирусом. "Мы вместе справимся, позаботимся о наших людях и будем развивать экономику, что очень важно для благополучия вашей страны, региона и мира. Мы являемся прекрасными друзьями уже 30 лет. Мы поддерживаем вас в вопросах демократии и вместе работаем над проблемами, связанными с болью оккупации вашей страны. Мы сделаем все для поддержки процесса демократизации вашей страны, укрепления институтов, что является важным для свободных и справедливых выборов, и всего, что исходит из здоровой дискуссии и демократии",- заявил Помпео.
Стороны обсудили основные направления стратегического партнерства и перспективы углубления отношений.
Госсекретарь США с утра проводит встречи с руководством Грузии. Он уже встретился с президентом Саломе Зурабишвили.
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