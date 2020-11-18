Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/gruziya-1585116947.html
Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший во вторник в Тбилиси с двухдневным визитом, заявил о готовности американской стороны помочь Грузии в углублении ее... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:08
2020-11-18T13:45
георгий гахария
саломе зурабишвили
майк помпео
тбилиси
сша
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585165150_0:0:1654:931_1400x0_80_0_0_d1d5cb9615a5052caa1053cbf727aa77.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший во вторник в Тбилиси с двухдневным визитом, заявил о готовности американской стороны помочь Грузии в углублении ее евроатлантических связей и укреплении демократических институтов."Очень рад оказаться в Тбилиси. Соединенные Штаты и Грузию связывают прочные отношения, основанные на нашей общей приверженности свободе и независимости. Мы полны решимости помочь Грузии в углублении ее евроатлантических связей и укреплении ее демократических институтов",- написал Помпео в своем Twitter.Как сообщает американское посольство в Грузии, "госсекретарь Помпео встретился с премьер-министром (Георгием - ред.) Гахарией и министром иностранных дел Давидом - ред.) Залкалиани, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами евроатлантических стремлений Грузии и укрепление демократических институтов в стране". "Секретарь также подчеркнул важность избирательной и судебной реформы", - отмечается в заявлении посольства.В свою очередь Гахария поблагодарил госсекретаря за визит в условиях глобальной пандемии, за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусом и за твердую поддержку суверенитета страны.По данным пресс-службы, Помпео отметил, что весь мир, в том числе Грузия, стоят перед задачей справиться с коронавирусом. "Мы вместе справимся, позаботимся о наших людях и будем развивать экономику, что очень важно для благополучия вашей страны, региона и мира. Мы являемся прекрасными друзьями уже 30 лет. Мы поддерживаем вас в вопросах демократии и вместе работаем над проблемами, связанными с болью оккупации вашей страны. Мы сделаем все для поддержки процесса демократизации вашей страны, укрепления институтов, что является важным для свободных и справедливых выборов, и всего, что исходит из здоровой дискуссии и демократии",- заявил Помпео.Стороны обсудили основные направления стратегического партнерства и перспективы углубления отношений.Госсекретарь США с утра проводит встречи с руководством Грузии. Он уже встретился с президентом Саломе Зурабишвили.
https://ria.ru/20200626/1573521094.html
https://ria.ru/20201110/gruziya-1583795844.html
тбилиси
сша
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585165150_116:0:1535:1064_1400x0_80_0_0_a3190b58f44cf444585b2ca1dc556b20.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
георгий гахария, саломе зурабишвили, майк помпео, тбилиси, сша, грузия, в мире

Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей

10:08 18.11.2020 (обновлено: 13:45 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Грузии / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время встречи в Тбилиси
Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время встречи в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Грузии
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший во вторник в Тбилиси с двухдневным визитом, заявил о готовности американской стороны помочь Грузии в углублении ее евроатлантических связей и укреплении демократических институтов.
"Очень рад оказаться в Тбилиси. Соединенные Штаты и Грузию связывают прочные отношения, основанные на нашей общей приверженности свободе и независимости. Мы полны решимости помочь Грузии в углублении ее евроатлантических связей и укреплении ее демократических институтов",- написал Помпео в своем Twitter.
Как сообщает американское посольство в Грузии, "госсекретарь Помпео встретился с премьер-министром (Георгием - ред.) Гахарией и министром иностранных дел Давидом - ред.) Залкалиани, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами евроатлантических стремлений Грузии и укрепление демократических институтов в стране". "Секретарь также подчеркнул важность избирательной и судебной реформы", - отмечается в заявлении посольства.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня, 15:39
Премьер Грузии сообщил о развитии стратегического партнерства с США
В свою очередь Гахария поблагодарил госсекретаря за визит в условиях глобальной пандемии, за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусом и за твердую поддержку суверенитета страны.

"У нас есть прекрасная возможность обсудить важные вопросы, углубить сотрудничество между Соединенными Штатами и Грузией в области обороны и безопасности, экономической и демократической консолидации. Хочу заверить вас, что мы действительно чувствуем, что настал момент для укрепления нашего сотрудничества и партнерства, а также для расширения представительства Соединенных Штатов в этом регионе", - заявил Гахария, его слова приводит пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, Помпео отметил, что весь мир, в том числе Грузия, стоят перед задачей справиться с коронавирусом. "Мы вместе справимся, позаботимся о наших людях и будем развивать экономику, что очень важно для благополучия вашей страны, региона и мира. Мы являемся прекрасными друзьями уже 30 лет. Мы поддерживаем вас в вопросах демократии и вместе работаем над проблемами, связанными с болью оккупации вашей страны. Мы сделаем все для поддержки процесса демократизации вашей страны, укрепления институтов, что является важным для свободных и справедливых выборов, и всего, что исходит из здоровой дискуссии и демократии",- заявил Помпео.
Стороны обсудили основные направления стратегического партнерства и перспективы углубления отношений.
Госсекретарь США с утра проводит встречи с руководством Грузии. Он уже встретился с президентом Саломе Зурабишвили.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 08:00
Реальность встала на пути Грузии в Европу
 
Георгий ГахарияСаломе ЗурабишвилиМайк ПомпеоТбилисиСШАГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:30На акции протеста в Берлине применили слезоточивый газ
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
17:43Новый флагманский смартфон от Sony получит много камер
17:42В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
17:41В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
Лента новостейМолния