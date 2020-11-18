https://ria.ru/20201118/gruziya-1585116947.html

Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей

Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей

Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший во вторник в Тбилиси с двухдневным визитом, заявил о готовности американской стороны помочь Грузии в углублении ее... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:08

2020-11-18T10:08

2020-11-18T13:45

георгий гахария

саломе зурабишвили

майк помпео

тбилиси

сша

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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший во вторник в Тбилиси с двухдневным визитом, заявил о готовности американской стороны помочь Грузии в углублении ее евроатлантических связей и укреплении демократических институтов."Очень рад оказаться в Тбилиси. Соединенные Штаты и Грузию связывают прочные отношения, основанные на нашей общей приверженности свободе и независимости. Мы полны решимости помочь Грузии в углублении ее евроатлантических связей и укреплении ее демократических институтов",- написал Помпео в своем Twitter.Как сообщает американское посольство в Грузии, "госсекретарь Помпео встретился с премьер-министром (Георгием - ред.) Гахарией и министром иностранных дел Давидом - ред.) Залкалиани, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами евроатлантических стремлений Грузии и укрепление демократических институтов в стране". "Секретарь также подчеркнул важность избирательной и судебной реформы", - отмечается в заявлении посольства.В свою очередь Гахария поблагодарил госсекретаря за визит в условиях глобальной пандемии, за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусом и за твердую поддержку суверенитета страны.По данным пресс-службы, Помпео отметил, что весь мир, в том числе Грузия, стоят перед задачей справиться с коронавирусом. "Мы вместе справимся, позаботимся о наших людях и будем развивать экономику, что очень важно для благополучия вашей страны, региона и мира. Мы являемся прекрасными друзьями уже 30 лет. Мы поддерживаем вас в вопросах демократии и вместе работаем над проблемами, связанными с болью оккупации вашей страны. Мы сделаем все для поддержки процесса демократизации вашей страны, укрепления институтов, что является важным для свободных и справедливых выборов, и всего, что исходит из здоровой дискуссии и демократии",- заявил Помпео.Стороны обсудили основные направления стратегического партнерства и перспективы углубления отношений.Госсекретарь США с утра проводит встречи с руководством Грузии. Он уже встретился с президентом Саломе Зурабишвили.

https://ria.ru/20200626/1573521094.html

https://ria.ru/20201110/gruziya-1583795844.html

тбилиси

сша

грузия

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георгий гахария, саломе зурабишвили, майк помпео, тбилиси, сша, грузия, в мире