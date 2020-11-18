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Обязательное медицинское страхование
https://ria.ru/20201118/gosduma-1585167747.html
Законопроект о реформе системы ОМС прошел второе чтение в Госдуме
Законопроект о реформе системы ОМС прошел второе чтение в Госдуме
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о реформе системе ОМС с учетом поправок. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:54
2020-11-18T18:07
обязательное медицинское страхование
омс
госдума рф
здравоохранение
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о реформе системе ОМС с учетом поправок.Госдума в октябре приняла в первом чтении правительственный законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ, в частности, предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочий страховщиков организовывать медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями. При этом нормативы объемов предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями, а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления такой помощи будут устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС. Порядок установления тарифов на оплату такой медицинской помощи будет устанавливаться Правительством РФ в составе базовой программы ОМС.Также предлагается, чтобы объемы предоставления медицинской помощи распределялись между федеральными медицинскими организациями решением федерального органа исполнительной власти в устанавливаемом кабмином порядке с учетом мощностей таких организаций и объемов оказываемой медицинской помощи за счет иных источников финансирования.Первоначальной редакцией законопроекта также предлагалось вдвое уменьшить нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией с 1-2% до 0,5-1%. Это, по мнению его авторов, позволило бы высвободить средства обязательного страхования в объеме до 6,8 миллиарда рублей к 2023 году, которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС. Однако ко второму чтению эти параметры были скорректированы. Теперь законопроектом предлагается установить норматив в размере 0,8-1,1%.Кроме того, теперь законопроектом предусматривается, что ФФОМС будет вести единый реестр медорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, и реестры медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по территориальным программам ОМС.Также медицинские организации, подведомственные Минздраву, будут вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой ОМС. Также они будут вправе оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой ОМС.
https://ria.ru/20201113/oms-1584953389.html
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омс, госдума рф, здравоохранение, общество

Законопроект о реформе системы ОМС прошел второе чтение в Госдуме

13:54 18.11.2020 (обновлено: 18:07 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о реформе системе ОМС с учетом поправок.
Госдума в октябре приняла в первом чтении правительственный законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ, в частности, предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочий страховщиков организовывать медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями. При этом нормативы объемов предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями, а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления такой помощи будут устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС. Порядок установления тарифов на оплату такой медицинской помощи будет устанавливаться Правительством РФ в составе базовой программы ОМС.
Также предлагается, чтобы объемы предоставления медицинской помощи распределялись между федеральными медицинскими организациями решением федерального органа исполнительной власти в устанавливаемом кабмином порядке с учетом мощностей таких организаций и объемов оказываемой медицинской помощи за счет иных источников финансирования.
Первоначальной редакцией законопроекта также предлагалось вдвое уменьшить нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией с 1-2% до 0,5-1%. Это, по мнению его авторов, позволило бы высвободить средства обязательного страхования в объеме до 6,8 миллиарда рублей к 2023 году, которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС. Однако ко второму чтению эти параметры были скорректированы. Теперь законопроектом предлагается установить норматив в размере 0,8-1,1%.
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Кроме того, теперь законопроектом предусматривается, что ФФОМС будет вести единый реестр медорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, и реестры медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по территориальным программам ОМС.
Также медицинские организации, подведомственные Минздраву, будут вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой ОМС. Также они будут вправе оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой ОМС.
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Обязательное медицинское страхованиеОМСГосдума РФЗдравоохранениеОбщество
 
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