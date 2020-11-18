https://ria.ru/20201118/golikova-1585184166.html
Голикова призвала регионы ускорить освоение средств на борьбу с COVID-19
Голикова призвала регионы ускорить освоение средств на борьбу с COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что аргументы тех регионов, где не освоены средства на борьбу с коронавиурсом, безосновательны. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:56
2020-11-18T14:56
2020-11-18T14:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156369/48/1563694825_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_43f484344ad2378c9ce4011a93a81ba2.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что аргументы тех регионов, где не освоены средства на борьбу с коронавиурсом, безосновательны."В качестве основных причин низкой контрактации регионы называют отсутствие коммерческих предложений, необходимость заключения соглашений с бюджетными автономными учреждениями либо подготовку нормативных документов или технической документации. Мы считаем, что эти причины, которые они обозначили, аргументами в таких сложных условиях не являются. И мы еще раз просим ускорить эту работу. Соответствующие поручения председателем правительства регионам даны", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ с членами кабмина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156369/48/1563694825_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_93ed15cd84605ba00f25dee46ba7f267.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество