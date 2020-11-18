https://ria.ru/20201118/golikova-1585184166.html

Голикова призвала регионы ускорить освоение средств на борьбу с COVID-19

Голикова призвала регионы ускорить освоение средств на борьбу с COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что аргументы тех регионов, где не освоены средства на борьбу с коронавиурсом, безосновательны. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:56

2020-11-18T14:56

2020-11-18T14:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что аргументы тех регионов, где не освоены средства на борьбу с коронавиурсом, безосновательны."В качестве основных причин низкой контрактации регионы называют отсутствие коммерческих предложений, необходимость заключения соглашений с бюджетными автономными учреждениями либо подготовку нормативных документов или технической документации. Мы считаем, что эти причины, которые они обозначили, аргументами в таких сложных условиях не являются. И мы еще раз просим ускорить эту работу. Соответствующие поручения председателем правительства регионам даны", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ с членами кабмина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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