https://ria.ru/20201118/germaniya-1585139677.html

Подходы к зданию бундестага в Берлине заблокировала полиция

Подходы к зданию бундестага в Берлине заблокировала полиция

Более тысячи человек собрались в Берлине возле Бранденбургских ворот на несанкционированную акцию протеста, они скандируют: "Свобода, мир, долой диктатуру,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:00

2020-11-18T12:00

2020-11-18T12:57

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Более тысячи человек собрались в Берлине возле Бранденбургских ворот на несанкционированную акцию протеста, они скандируют: "Свобода, мир, долой диктатуру, долой закон об инфекционной помощи!", сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.Ранее в соцсетях противники ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 заявили о намерении провести акцию протеста возле бундестага, где в среду планируют принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Новый закон существенно расширяет полномочия минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации.В полиции РИА Новости сообщили, что акции протеста возле комплекса зданий бундестага в правительственном квартале Берлина запрещены, демонстрантам будут предоставлены другие места в городе, которые пока не определены.Все подходы к комплексу зданий бундестага в Берлине заблокированы полицией, в небе барражирует полицейский вертолёт. Выходы из станции метро "Бранденбургские ворота" ограничены.Администрация бундестага ФРГ ввела в среду особые правила безопасности для депутатов, им рекомендовано ограничить количество гостей и пользоваться подземными переводами между зданиями комплекса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584585045.html

германия

берлин (город)

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Силовики оцепили подходы к бундестагу, который сегодня будет принимать закон об инфекционной защите Силовики оцепили все подходы к бундестагу, который сегодня буде принимать вызвавший протесты закон об инфекционной защите. Митингующие скандируют "Свобода!", "Мир!", "Долой диктатуру!" и "Долой закон об инфекционной помощи!" 2020-11-18T12:00 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире