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https://ria.ru/20201118/germaniya-1585139677.html
Подходы к зданию бундестага в Берлине заблокировала полиция
Подходы к зданию бундестага в Берлине заблокировала полиция
Более тысячи человек собрались в Берлине возле Бранденбургских ворот на несанкционированную акцию протеста, они скандируют: "Свобода, мир, долой диктатуру,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:00
2020-11-18T12:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Более тысячи человек собрались в Берлине возле Бранденбургских ворот на несанкционированную акцию протеста, они скандируют: "Свобода, мир, долой диктатуру, долой закон об инфекционной помощи!", сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.Ранее в соцсетях противники ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 заявили о намерении провести акцию протеста возле бундестага, где в среду планируют принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Новый закон существенно расширяет полномочия минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации.В полиции РИА Новости сообщили, что акции протеста возле комплекса зданий бундестага в правительственном квартале Берлина запрещены, демонстрантам будут предоставлены другие места в городе, которые пока не определены.Все подходы к комплексу зданий бундестага в Берлине заблокированы полицией, в небе барражирует полицейский вертолёт. Выходы из станции метро "Бранденбургские ворота" ограничены.Администрация бундестага ФРГ ввела в среду особые правила безопасности для депутатов, им рекомендовано ограничить количество гостей и пользоваться подземными переводами между зданиями комплекса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584585045.html
германия
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Силовики оцепили подходы к бундестагу, который сегодня будет принимать закон об инфекционной защите
Силовики оцепили все подходы к бундестагу, который сегодня буде принимать вызвавший протесты закон об инфекционной защите. Митингующие скандируют "Свобода!", "Мир!", "Долой диктатуру!" и "Долой закон об инфекционной помощи!"
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коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире

Подходы к зданию бундестага в Берлине заблокировала полиция

12:00 18.11.2020 (обновлено: 12:57 18.11.2020)
 
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Более тысячи человек собрались в Берлине возле Бранденбургских ворот на несанкционированную акцию протеста, они скандируют: "Свобода, мир, долой диктатуру, долой закон об инфекционной помощи!", сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.
Ранее в соцсетях противники ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 заявили о намерении провести акцию протеста возле бундестага, где в среду планируют принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Новый закон существенно расширяет полномочия минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации.
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В полиции РИА Новости сообщили, что акции протеста возле комплекса зданий бундестага в правительственном квартале Берлина запрещены, демонстрантам будут предоставлены другие места в городе, которые пока не определены.
Все подходы к комплексу зданий бундестага в Берлине заблокированы полицией, в небе барражирует полицейский вертолёт. Выходы из станции метро "Бранденбургские ворота" ограничены.
Администрация бундестага ФРГ ввела в среду особые правила безопасности для депутатов, им рекомендовано ограничить количество гостей и пользоваться подземными переводами между зданиями комплекса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияБерлин (город)В мире
 
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