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Липецкая область
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Фестиваль "Доброе сало" в Липецкой области пройдет онлайн
Фестиваль "Доброе сало" в Липецкой области пройдет онлайн
Традиционный фестиваль Липецкой области "Доброе сало" пройдет в субботу в селе Доброе Липецкой области в формате онлай, однако купить знаменитое добровское сало РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:53
2020-11-18T16:53
липецкая область
игорь артамонов
еда
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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Традиционный фестиваль Липецкой области "Доброе сало" пройдет в субботу в селе Доброе Липецкой области в формате онлай, однако купить знаменитое добровское сало можно будет в реальном времени, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что для гурманов и любителей добровского сала будут организованы точки продажи в районном центре Доброе и в селах Трубетчино, Крутое, Панино в Добровском районе.Культурная программа тоже запланирована - выступления артистов, фотовыставки о сельской жизни, подготовленные жителями сел Добровского района, а также мастер-классы по приготовлению сала соленого, копченого, вареного, в черном и красном перце, с мясной прослойкой и нежно белого, по-венгерски, по-абхазски и даже сала в шоколаде, - все это можно будет посмотреть на сайте администрации Добровского района, а также в социальных сетях в предстоящие выходные."Мы не могли прервать такую хорошую традицию, так как этот год для фестиваля юбилейный. Он состоится в десятый раз, являясь ярким событием в календаре мероприятий Липецкой области", - подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов, еда

Фестиваль "Доброе сало" в Липецкой области пройдет онлайн

16:53 18.11.2020
 
© Depositphotos / VadimVaseninСало
Сало - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Depositphotos / VadimVasenin
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Традиционный фестиваль Липецкой области "Доброе сало" пройдет в субботу в селе Доброе Липецкой области в формате онлай, однако купить знаменитое добровское сало можно будет в реальном времени, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что для гурманов и любителей добровского сала будут организованы точки продажи в районном центре Доброе и в селах Трубетчино, Крутое, Панино в Добровском районе.
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Культурная программа тоже запланирована - выступления артистов, фотовыставки о сельской жизни, подготовленные жителями сел Добровского района, а также мастер-классы по приготовлению сала соленого, копченого, вареного, в черном и красном перце, с мясной прослойкой и нежно белого, по-венгерски, по-абхазски и даже сала в шоколаде, - все это можно будет посмотреть на сайте администрации Добровского района, а также в социальных сетях в предстоящие выходные.
"Мы не могли прервать такую хорошую традицию, так как этот год для фестиваля юбилейный. Он состоится в десятый раз, являясь ярким событием в календаре мероприятий Липецкой области", - подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЕда
 
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