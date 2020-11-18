https://ria.ru/20201118/festival-1585210702.html

Фестиваль "Доброе сало" в Липецкой области пройдет онлайн

Фестиваль "Доброе сало" в Липецкой области пройдет онлайн

Традиционный фестиваль Липецкой области "Доброе сало" пройдет в субботу в селе Доброе Липецкой области в формате онлай, однако купить знаменитое добровское сало РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:53

2020-11-18T16:53

2020-11-18T16:53

липецкая область

игорь артамонов

еда

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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Традиционный фестиваль Липецкой области "Доброе сало" пройдет в субботу в селе Доброе Липецкой области в формате онлай, однако купить знаменитое добровское сало можно будет в реальном времени, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что для гурманов и любителей добровского сала будут организованы точки продажи в районном центре Доброе и в селах Трубетчино, Крутое, Панино в Добровском районе.Культурная программа тоже запланирована - выступления артистов, фотовыставки о сельской жизни, подготовленные жителями сел Добровского района, а также мастер-классы по приготовлению сала соленого, копченого, вареного, в черном и красном перце, с мясной прослойкой и нежно белого, по-венгерски, по-абхазски и даже сала в шоколаде, - все это можно будет посмотреть на сайте администрации Добровского района, а также в социальных сетях в предстоящие выходные."Мы не могли прервать такую хорошую традицию, так как этот год для фестиваля юбилейный. Он состоится в десятый раз, являясь ярким событием в календаре мероприятий Липецкой области", - подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20201118/selkhozproduktsiya-1585180431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, еда