https://ria.ru/20201118/fedoseeva-shukshina-1585245262.html

Федосеева-Шукшина обратилась к Бастрыкину за помощью

Федосеева-Шукшина обратилась к Бастрыкину за помощью

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве с недвижимостью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:36

2020-11-18T19:36

2020-11-18T19:44

шоубиз

следственный комитет россии (ск рф)

лидия федосеева-шукшина

александр бастрыкин

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве с недвижимостью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщила пресс-служба СК РФ."В связи с обращением актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о возможных противоправных действиях с ее недвижимостью председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по городу Москве организовать доследственную проверку", - сказали в ведомстве.В пресс-службе пояснили, что в своем обращении артистка указывает на совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой. В результате этого артистка утратила право собственности на недвижимость."Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20200916/alibasov-1577320934.html

https://ria.ru/20201014/alibasov-1579728409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), лидия федосеева-шукшина, александр бастрыкин, москва, происшествия