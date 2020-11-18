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https://ria.ru/20201118/fedoseeva-shukshina-1585245262.html
Федосеева-Шукшина обратилась к Бастрыкину за помощью
Федосеева-Шукшина обратилась к Бастрыкину за помощью
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве с недвижимостью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:36
2020-11-18T19:44
шоубиз
следственный комитет россии (ск рф)
лидия федосеева-шукшина
александр бастрыкин
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве с недвижимостью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщила пресс-служба СК РФ."В связи с обращением актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о возможных противоправных действиях с ее недвижимостью председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по городу Москве организовать доследственную проверку", - сказали в ведомстве.В пресс-службе пояснили, что в своем обращении артистка указывает на совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой. В результате этого артистка утратила право собственности на недвижимость."Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркнули в ведомстве.
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следственный комитет россии (ск рф), лидия федосеева-шукшина, александр бастрыкин, москва, происшествия

Федосеева-Шукшина обратилась к Бастрыкину за помощью

19:36 18.11.2020 (обновлено: 19:44 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкКиноактриса Лидия Федосеева-Шукшина
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Петр Чернов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве с недвижимостью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщила пресс-служба СК РФ.
"В связи с обращением актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о возможных противоправных действиях с ее недвижимостью председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по городу Москве организовать доследственную проверку", - сказали в ведомстве.
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В пресс-службе пояснили, что в своем обращении артистка указывает на совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой. В результате этого артистка утратила право собственности на недвижимость.
"Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркнули в ведомстве.
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ШоубизСледственный комитет России (СК РФ)Лидия Федосеева-ШукшинаАлександр БастрыкинМоскваПроисшествия
 
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