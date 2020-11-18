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https://ria.ru/20201118/favipiravir-1585203632.html
Препарата "Фавипиравир" от COVID-19 не оказалось в 85 процентах аптек
Препарата "Фавипиравир" от COVID-19 не оказалось в 85 процентах аптек
Препарата от коронавируса "Фавипиравир" нет в 85% российских аптек, в 30% аптек отсутствуют все противовирусные препараты, рекомендованные Минздравом, следует... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:15
2020-11-18T16:51
распространение нового коронавируса
фавипиравир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общероссийский народный фронт
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Препарата от коронавируса "Фавипиравир" нет в 85% российских аптек, в 30% аптек отсутствуют все противовирусные препараты, рекомендованные Минздравом, следует из данных мониторинга Общероссийского народного фронта.Данные мониторинга озвучил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Он рассказал, что на сегодня общественники проверили 3,5 тысячи аптек во всех регионах России. К концу недели планируется выйти на десять тысяч аптек."В 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом. Но при этом самый востребованный препарат, "Фавипиравир", отсутствует в 85% аптек", — сказал Кузнецов.Активисты ОНФ также проверили наличие антикоагулянтных препаратов в аптеках. По данным мониторинга, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные Минздравом антикоагулянты, самым дефицитным препаратом является "Ривароксабан", его нет в 63% аптек."По антибиотикам — здесь ситуация лучше. Только в девяти процентах аптек нет вообще антибиотиков, рекомендованных Минздравом. При этом самый востребованный антибиотик, "Левофлоксацин", со всеми его производными отсутствует в 73% аптек", — сказал Кузнецов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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фавипиравир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общероссийский народный фронт, владимир путин, общество

Препарата "Фавипиравир" от COVID-19 не оказалось в 85 процентах аптек

16:15 18.11.2020 (обновлено: 16:51 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУпаковка противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Упаковка противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Препарата от коронавируса "Фавипиравир" нет в 85% российских аптек, в 30% аптек отсутствуют все противовирусные препараты, рекомендованные Минздравом, следует из данных мониторинга Общероссийского народного фронта.
Данные мониторинга озвучил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Он рассказал, что на сегодня общественники проверили 3,5 тысячи аптек во всех регионах России. К концу недели планируется выйти на десять тысяч аптек.
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"В 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом. Но при этом самый востребованный препарат, "Фавипиравир", отсутствует в 85% аптек", — сказал Кузнецов.
Активисты ОНФ также проверили наличие антикоагулянтных препаратов в аптеках. По данным мониторинга, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные Минздравом антикоагулянты, самым дефицитным препаратом является "Ривароксабан", его нет в 63% аптек.
"По антибиотикам — здесь ситуация лучше. Только в девяти процентах аптек нет вообще антибиотиков, рекомендованных Минздравом. При этом самый востребованный антибиотик, "Левофлоксацин", со всеми его производными отсутствует в 73% аптек", — сказал Кузнецов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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