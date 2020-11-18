https://ria.ru/20201118/favipiravir-1585203632.html

Препарата "Фавипиравир" от COVID-19 не оказалось в 85 процентах аптек

Препарата "Фавипиравир" от COVID-19 не оказалось в 85 процентах аптек

Препарата от коронавируса "Фавипиравир" нет в 85% российских аптек, в 30% аптек отсутствуют все противовирусные препараты, рекомендованные Минздравом, следует... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:15

2020-11-18T16:15

2020-11-18T16:51

распространение нового коронавируса

фавипиравир

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

общероссийский народный фронт

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Препарата от коронавируса "Фавипиравир" нет в 85% российских аптек, в 30% аптек отсутствуют все противовирусные препараты, рекомендованные Минздравом, следует из данных мониторинга Общероссийского народного фронта.Данные мониторинга озвучил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Он рассказал, что на сегодня общественники проверили 3,5 тысячи аптек во всех регионах России. К концу недели планируется выйти на десять тысяч аптек."В 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом. Но при этом самый востребованный препарат, "Фавипиравир", отсутствует в 85% аптек", — сказал Кузнецов.Активисты ОНФ также проверили наличие антикоагулянтных препаратов в аптеках. По данным мониторинга, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные Минздравом антикоагулянты, самым дефицитным препаратом является "Ривароксабан", его нет в 63% аптек."По антибиотикам — здесь ситуация лучше. Только в девяти процентах аптек нет вообще антибиотиков, рекомендованных Минздравом. При этом самый востребованный антибиотик, "Левофлоксацин", со всеми его производными отсутствует в 73% аптек", — сказал Кузнецов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/preparat-1584096789.html

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584107427.html

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фавипиравир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общероссийский народный фронт, владимир путин, общество