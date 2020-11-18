https://ria.ru/20201118/favipiravir-1585203632.html
Препарата "Фавипиравир" от COVID-19 не оказалось в 85 процентах аптек
Препарата "Фавипиравир" от COVID-19 не оказалось в 85 процентах аптек
Препарата от коронавируса "Фавипиравир" нет в 85% российских аптек, в 30% аптек отсутствуют все противовирусные препараты, рекомендованные Минздравом, следует... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:15
2020-11-18T16:15
2020-11-18T16:51
распространение нового коронавируса
фавипиравир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общероссийский народный фронт
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570830442_0:24:3081:1757_1400x0_80_0_0_b9a48bdddf3a33f3b70280a6b9c95dbd.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Препарата от коронавируса "Фавипиравир" нет в 85% российских аптек, в 30% аптек отсутствуют все противовирусные препараты, рекомендованные Минздравом, следует из данных мониторинга Общероссийского народного фронта.Данные мониторинга озвучил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Он рассказал, что на сегодня общественники проверили 3,5 тысячи аптек во всех регионах России. К концу недели планируется выйти на десять тысяч аптек."В 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом. Но при этом самый востребованный препарат, "Фавипиравир", отсутствует в 85% аптек", — сказал Кузнецов.Активисты ОНФ также проверили наличие антикоагулянтных препаратов в аптеках. По данным мониторинга, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные Минздравом антикоагулянты, самым дефицитным препаратом является "Ривароксабан", его нет в 63% аптек."По антибиотикам — здесь ситуация лучше. Только в девяти процентах аптек нет вообще антибиотиков, рекомендованных Минздравом. При этом самый востребованный антибиотик, "Левофлоксацин", со всеми его производными отсутствует в 73% аптек", — сказал Кузнецов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/preparat-1584096789.html
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584107427.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570830442_204:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_c38786ac7ad36304db75f511a781fb24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фавипиравир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общероссийский народный фронт, владимир путин, общество