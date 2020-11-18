https://ria.ru/20201118/ekonomika-1585250711.html

Китайской экономике удалось продолжить тенденцию восстановления - СМИ

Китайской экономике удалось продолжить тенденцию восстановления - СМИ

Быстрое экономическое восстановление, имевшее место в октябре, укрепило позицию Китая в качестве единственной из главных экономик в мире, которая может... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T20:18

2020-11-18T20:18

2020-11-18T20:18

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экономика

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МОСКВА, 18 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Быстрое экономическое восстановление, имевшее место в октябре, укрепило позицию Китая в качестве единственной из главных экономик в мире, которая может осуществить рост в этом году, прокомментировало агентство Bloomberg после опубликованных Китаем официальных экономических данных за октябрь.Агентство Reuters отметило, что экономические успехи Китая за октябрь "превысили прогнозы в целом".Промышленность сохранила сравнительно высокие темпы роста, потребление и инвестиции также проявили стабильность и стали восстанавливаться. В октябре китайской экономике удалось продолжить тенденцию восстановления. Так, например, добавленная стоимость промышленных предприятий, превышающих установленный масштаб, стала на 6,9% больше, чем годом ранее. Этот показатель также стал выше, чем 6,5%, прогноз Reuters. Вместе с тем индекс производства индустрии услуг Китая увеличился на 7,4%, что на 2% больше, чем подобный показатель в сентябре.Улучшение ситуации со спросом в стране также очень впечатляет, потепление потребления продолжает усиливать поддержку общей экономики. За октябрь общий объем розничной торговли социальными товарами широкого потребления в стране составил 3 триллиона 857 миллиардов 600 миллионов юаней, что на 4,3% больше, чем годом назад. В частности, объем доходов индустрии общественного питания составил 437,2 миллиарда юаней, увеличившись на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, показав первый положительный рост с начала 2020 года.В октябре общий объем розничной торговли в Китае показал наибольшие в этом году темпы роста, что говорит о повышении спроса, который продвигает быстрое восстановление китайской экономики из-под влияния эпидемии коронавируса нового типа, пишет британская газета Financial Times.Кроме улучшения показателей в областях производства и потребления, в Китае также в общем обеспечилась стабильность трудоустройства и жизненного уровня народа. В октябре по итогам опроса уровень безработицы во городах Китая составил 5,3%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в сентябре. Стоит отметить, что по состоянию на октябрь в городах страны число занятых составляет 10,09 миллиона человек, что позволяет досрочно реализовать годовую цель.В конце октября согласно результатам опроса, проведенного аналитическим агентством IHS Markit в более чем 6000 предприятий из 12 стран мира, их бизнес на китайском рынке восстановился быстрее, чем в других странах.Несмотря на неопределенность внешней среды развития и некоторые структурные противоречия внутри страны, которые существуют продолжительное время, Китаю все еще необходимо прилагать усилия для укрепления фундамента экономического развития. Однако, как ожидаются в мире, китайская экономика продолжит восстанавливаться.За последние месяцы китайская экономика действительно демонстрирует мощную устойчивость, благоприятную способность возобновления и могучий потенциал развития. При реализации ряда политик создается все больше и больше благоприятных условий для восстановления китайской экономики. Китай имеет обоснование и условия для достижения намеченных показателей этого года, что также будет в дальнейшем повысит уверенность в восстановлении мировой экономики.

https://ria.ru/20201112/vystavka-1584306350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика