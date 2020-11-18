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Врачи рассказали о пострадавших при наезде машины под Калининградом
Врачи рассказали о пострадавших при наезде машины под Калининградом
Четверо пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в калининградском поселке Холмогоровка остаются в больнице, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:27
2020-11-18T13:58
умвд по калининградской области
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Четверо пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в калининградском поселке Холмогоровка остаются в больнице, сообщили журналистам в региональном министерстве здравоохранения.Во вторник около 16 часов (17.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Холмогоровке во время общественных слушаний 79-летний водитель KIA перепутал педали и при движении с места наехал на пешеходов. Установлено, что мужчина был трезв. Ранее сообщалось о том, что пять пострадавших госпитализированы, троим оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение."По состоянию на утро 18 ноября, в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи остаются четверо пострадавших, госпитализированных после происшествия. Их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме", - рассказали в министерстве.Как сообщали ранее в УМВД по Калининградской области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Пожилого мужчину отпустили домой с обязательством о явке. Автомобиль изъяли, назначены автотехнические экспертизы.Доследственную проверку по ДТП проводят и следователи управления СК России по региону.
https://ria.ru/20201117/kaliningrad-1585057281.html
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умвд по калининградской области, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Врачи рассказали о пострадавших при наезде машины под Калининградом

12:27 18.11.2020 (обновлено: 13:58 18.11.2020)
 
© РИА Новости / УМВД России по Калининградской области / Перейти в фотобанкДТП в поселке Холмогоровка Калининградской области
ДТП в поселке Холмогоровка Калининградской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / УМВД России по Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Четверо пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в калининградском поселке Холмогоровка остаются в больнице, сообщили журналистам в региональном министерстве здравоохранения.
Во вторник около 16 часов (17.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Холмогоровке во время общественных слушаний 79-летний водитель KIA перепутал педали и при движении с места наехал на пешеходов. Установлено, что мужчина был трезв. Ранее сообщалось о том, что пять пострадавших госпитализированы, троим оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Кадры ДТП с внедорожником, въехавшим в толпу под Калининградом - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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"По состоянию на утро 18 ноября, в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи остаются четверо пострадавших, госпитализированных после происшествия. Их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме", - рассказали в министерстве.
Как сообщали ранее в УМВД по Калининградской области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Пожилого мужчину отпустили домой с обязательством о явке. Автомобиль изъяли, назначены автотехнические экспертизы.
Доследственную проверку по ДТП проводят и следователи управления СК России по региону.
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