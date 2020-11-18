https://ria.ru/20201118/dtp-1585146639.html

Врачи рассказали о пострадавших при наезде машины под Калининградом

Врачи рассказали о пострадавших при наезде машины под Калининградом

Четверо пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в калининградском поселке Холмогоровка остаются в больнице, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:27

2020-11-18T12:27

2020-11-18T13:58

умвд по калининградской области

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585122498_0:134:1280:854_1400x0_80_0_0_1cd18e0f48eb90475d3287200b9761c2.jpg

КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Четверо пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в калининградском поселке Холмогоровка остаются в больнице, сообщили журналистам в региональном министерстве здравоохранения.Во вторник около 16 часов (17.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Холмогоровке во время общественных слушаний 79-летний водитель KIA перепутал педали и при движении с места наехал на пешеходов. Установлено, что мужчина был трезв. Ранее сообщалось о том, что пять пострадавших госпитализированы, троим оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение."По состоянию на утро 18 ноября, в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи остаются четверо пострадавших, госпитализированных после происшествия. Их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме", - рассказали в министерстве.Как сообщали ранее в УМВД по Калининградской области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Пожилого мужчину отпустили домой с обязательством о явке. Автомобиль изъяли, назначены автотехнические экспертизы.Доследственную проверку по ДТП проводят и следователи управления СК России по региону.

https://ria.ru/20201117/kaliningrad-1585057281.html

https://ria.ru/20201118/dtp-1585143340.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд по калининградской области, следственный комитет россии (ск рф), происшествия