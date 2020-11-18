https://ria.ru/20201118/dostoevskiy-1585246142.html

В РПЦ предложили провести за рубежом акции в память о Достоевском

В РПЦ предложили провести за рубежом акции в память о Достоевском

Памятные мероприятия в честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского можно провести за рубежом в рамках Дней духовной культуры России, заявил председатель РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:44

2020-11-18T19:44

2020-11-18T19:44

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

отдел внешних церковных связей московского патриархата

федор достоевский

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Памятные мероприятия в честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского можно провести за рубежом в рамках Дней духовной культуры России, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Это заявление он сделал на встрече оргкомитета Дней культуры, в которой также приняли участие замминистра культуры Алла Манилова и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОВЦС."Митрополит Иларион обратил внимание участников заседания на двойные памятные даты, связанные с жизнью великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского и приходящиеся на 2021 год 140-летие со дня кончины и 200-летие со дня рождения. По словам архипастыря, данные события служат хорошим поводом для проведения памятных мероприятий в целом ряде стран", - сказано в сообщении.По словам митрополита, наследие Достоевского известно всему миру, "на его имя откликнутся самые разные люди, и в памятных мероприятиях мы можем рассчитывать на самое широкое участие почитателей таланта нашего великого соотечественника".

https://ria.ru/20201117/shkola-1584955681.html

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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, федор достоевский