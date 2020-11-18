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https://ria.ru/20201118/distantsionka-1585157342.html
В Минобрнауки прокомментировали сообщения об иске студентов к МГУ
В Минобрнауки прокомментировали сообщения об иске студентов к МГУ
Решение о перерасчете платы студентам, обучающимся по контракту, принимает вуз, а не Министерство образования и науки, заявил замглавы ведомства Андрей... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:11
2020-11-18T17:38
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
мгу имени м. в. ломоносова
образование - общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение о перерасчете платы студентам, обучающимся по контракту, принимает вуз, а не Министерство образования и науки, заявил замглавы ведомства Андрей Омельчук.Ранее СМИ сообщили, что некоторых студенты-платники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова решили подать коллективный иск к вузу. Поводом стал переход заведения на дистанционный формат: учащиеся утверждают, что на удаленке качество образования снизилось, и потребовали перерасчет.По словам Омельчука, когда люди заявляют, что дистанционное обучение стоит дешевле, они забывают об увеличивающейся при этом нагрузке на большинство преподавателей. "Каждый случай требует уточнения с вузом, понимания того, как реализуется образовательная программа, потому что есть случаи, когда становится лучше (при переходе на удаленное обучение. — Прим. ред.)", — добавил замминистра.Он отметил, что вузы сами понимают сложности, связанные с дистанционным форматом учебы, и в этом году большинство университетов прислушалось к рекомендациям и не повысило стоимость, в том числе для студентов старшего курса.Заместитель руководителя ведомства также обратил внимание на то, что вузы стараются сделать так, чтобы образовательная программа была полностью реализована, а студент получал все необходимые знания. Так, если учебный процесс предполагает лабораторные занятия, которые надо проводить в лаборатории, руководство составляет специальный график либо переносит такие семинары между семестрами.
https://ria.ru/20201117/distantsionka-1584965153.html
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), мгу имени м. в. ломоносова, образование - общество

В Минобрнауки прокомментировали сообщения об иске студентов к МГУ

13:11 18.11.2020 (обновлено: 17:38 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид Москвы
Вид Москвы - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение о перерасчете платы студентам, обучающимся по контракту, принимает вуз, а не Министерство образования и науки, заявил замглавы ведомства Андрей Омельчук.

"Ситуация в разных вузах разная. В данном случае решение принимает не министерство, а образовательная организация. <...> Глобального провала в знаниях, компетенциях или в качестве у нас в среднем по стране не произошло. Естественно, каждый нюанс требует определенного разбирательства, но, естественно, министерство такими полномочиями не наделено с точки зрения регулирования и оценки качества", — сказал Омельчук журналистам, подчеркнув, что это вопрос из сферы гражданского права, отношений между вузом и учащимися.

Ранее СМИ сообщили, что некоторых студенты-платники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова решили подать коллективный иск к вузу. Поводом стал переход заведения на дистанционный формат: учащиеся утверждают, что на удаленке качество образования снизилось, и потребовали перерасчет.
По словам Омельчука, когда люди заявляют, что дистанционное обучение стоит дешевле, они забывают об увеличивающейся при этом нагрузке на большинство преподавателей.
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"Каждый случай требует уточнения с вузом, понимания того, как реализуется образовательная программа, потому что есть случаи, когда становится лучше (при переходе на удаленное обучение. — Прим. ред.)", — добавил замминистра.
Он отметил, что вузы сами понимают сложности, связанные с дистанционным форматом учебы, и в этом году большинство университетов прислушалось к рекомендациям и не повысило стоимость, в том числе для студентов старшего курса.
Заместитель руководителя ведомства также обратил внимание на то, что вузы стараются сделать так, чтобы образовательная программа была полностью реализована, а студент получал все необходимые знания. Так, если учебный процесс предполагает лабораторные занятия, которые надо проводить в лаборатории, руководство составляет специальный график либо переносит такие семинары между семестрами.
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Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)МГУ имени М. В. ЛомоносоваОбразование - Общество
 
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