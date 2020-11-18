https://ria.ru/20201118/distantsionka-1585157342.html

В Минобрнауки прокомментировали сообщения об иске студентов к МГУ

В Минобрнауки прокомментировали сообщения об иске студентов к МГУ

Решение о перерасчете платы студентам, обучающимся по контракту, принимает вуз, а не Министерство образования и науки, заявил замглавы ведомства Андрей... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:11

2020-11-18T13:11

2020-11-18T17:38

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

мгу имени м. в. ломоносова

образование - общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение о перерасчете платы студентам, обучающимся по контракту, принимает вуз, а не Министерство образования и науки, заявил замглавы ведомства Андрей Омельчук.Ранее СМИ сообщили, что некоторых студенты-платники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова решили подать коллективный иск к вузу. Поводом стал переход заведения на дистанционный формат: учащиеся утверждают, что на удаленке качество образования снизилось, и потребовали перерасчет.По словам Омельчука, когда люди заявляют, что дистанционное обучение стоит дешевле, они забывают об увеличивающейся при этом нагрузке на большинство преподавателей. "Каждый случай требует уточнения с вузом, понимания того, как реализуется образовательная программа, потому что есть случаи, когда становится лучше (при переходе на удаленное обучение. — Прим. ред.)", — добавил замминистра.Он отметил, что вузы сами понимают сложности, связанные с дистанционным форматом учебы, и в этом году большинство университетов прислушалось к рекомендациям и не повысило стоимость, в том числе для студентов старшего курса.Заместитель руководителя ведомства также обратил внимание на то, что вузы стараются сделать так, чтобы образовательная программа была полностью реализована, а студент получал все необходимые знания. Так, если учебный процесс предполагает лабораторные занятия, которые надо проводить в лаборатории, руководство составляет специальный график либо переносит такие семинары между семестрами.

https://ria.ru/20201117/distantsionka-1584965153.html

https://realty.ria.ru/20201103/schet-1582765495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), мгу имени м. в. ломоносова, образование - общество