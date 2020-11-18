https://ria.ru/20201118/ded-moroz-v-protivogaze-kovidnyy-novyy-god-1585246458.html
Дед Мороз в противогазе: ковидный Новый год
Дед Мороз в противогазе: ковидный Новый год
Дед Морозы и Снегурочки в этом году испытывают сложности с работой пред Новым годом. Кто-то вынужден подрабатывать в такси, кто-то записывает видеообращения к детям и разрабатывает новогодние костюмы с антиковидной защитой. Артисты не отчаиваются и надеяться, что у детей несмотря ни на что будет праздник.
2020-11-18T19:46
2020-11-18T19:46
2020-11-18T19:46
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Дед Мороз в противогазе: ковидный Новый год
Дед Морозы и Снегурочки в этом году испытывают сложности с работой пред Новым годом. Кто-то вынужден подрабатывать в такси, кто-то записывает видеообращения к детям и разрабатывает новогодние костюмы с антиковидной защитой. Артисты не отчаиваются и надеяться, что у детей несмотря ни на что будет праздник.
2020-11-18T19:46
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PT2M05S
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видео, видео
Дед Мороз в противогазе: ковидный Новый год
Дед Морозы и Снегурочки в этом году испытывают сложности с работой пред Новым годом. Кто-то вынужден подрабатывать в такси, кто-то записывает видеообращения к детям и разрабатывает новогодние костюмы с антиковидной защитой. Артисты не отчаиваются и надеяться, что у детей несмотря ни на что будет праздник.
2020-11-18T19:46
true
PT2M05S
Дед Мороз в противогазе: ковидный Новый год
Дед Морозы и Снегурочки в этом году испытывают сложности с работой пред Новым годом. Кто-то вынужден подрабатывать в такси, кто-то записывает видеообращения к детям и разрабатывает новогодние костюмы с антиковидной защитой. Артисты не отчаиваются и надеяться, что у детей несмотря ни на что будет праздник.