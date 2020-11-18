Дед Мороз в противогазе: ковидный Новый год

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Дед Морозы и Снегурочки в этом году испытывают сложности с работой пред Новым годом. Кто-то вынужден подрабатывать в такси, кто-то записывает видеообращения к детям и разрабатывает новогодние костюмы с антиковидной защитой. Артисты не отчаиваются и надеяться, что у детей несмотря ни на что будет праздник.