https://ria.ru/20201118/covid-1585249779.html

Ученые: COVID-19 мог появиться в Италии еще в сентябре минувшего года

Ученые: COVID-19 мог появиться в Италии еще в сентябре минувшего года

Научные сотрудники Италии опубликовали статью, в которой говорится, что коронавирус нового типа мог распространяться в Италии уже в сентябре минувшего года, что РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T20:08

2020-11-18T20:08

2020-11-18T20:08

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

ломбардия

милан

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886033_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_568145822c134fe809be3c200843870b.jpg

МОСКВА, 18 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Научные сотрудники Италии опубликовали статью, в которой говорится, что коронавирус нового типа мог распространяться в Италии уже в сентябре минувшего года, что на несколько месяцев раньше, чем первый официально зафиксированный в стране случай инфекции COVID-19.В статье, опубликованной в журнале "Tumori Journal", научные сотрудники национального института онкологии и других научно-исследовательских учреждений Италии сообщили, что они проверили образцы крови 959 волонтеров, принявших участие в экспериментальной проверке рака легких, состоявшейся с сентября минувшего года по март этого года, и обнаружили, что 111 проб показали специфическое антитело коронавируса в зоне акцептора, что составляет 11,6% от общего числа проверенных образцов.15 ноября в интервью СМИ первый автор статьи Джованни Аполоне сказал, что такое антитело существует в пробах крови 4 волонтеров, полученных в первой неделе октября минувшего года. Это говорит о том, что они могли были заражены коронавирусом COVID-19 уже в сентябре минувшего года.Первый случай заразившегося коронавирусом COVID-19 в Италии был зафиксирован 21 февраля этого года в одном из поселков под Миланом в области Ломбардия, которая и до сих пор остается одним из эпицентров эпидемии. Согласно данным Минздрава Италии от 15 ноября, в стране за прошедшие 24 часа были зафиксированы 33979 новых случаев инфекции, при этом 8060 случаев были обнаружены в области Ломбардия. Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Италии уже превысило 1,178 миллионов, среди которых более 45 тысяч случаев летальных исходов.

https://ria.ru/20201118/vaktsinami-1585183671.html

ломбардия

милан

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ломбардия, милан, италия