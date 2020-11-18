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Ученые: COVID-19 мог появиться в Италии еще в сентябре минувшего года
Ученые: COVID-19 мог появиться в Италии еще в сентябре минувшего года
Научные сотрудники Италии опубликовали статью, в которой говорится, что коронавирус нового типа мог распространяться в Италии уже в сентябре минувшего года, что РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T20:08
2020-11-18T20:08
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
ломбардия
милан
италия
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МОСКВА, 18 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Научные сотрудники Италии опубликовали статью, в которой говорится, что коронавирус нового типа мог распространяться в Италии уже в сентябре минувшего года, что на несколько месяцев раньше, чем первый официально зафиксированный в стране случай инфекции COVID-19.В статье, опубликованной в журнале "Tumori Journal", научные сотрудники национального института онкологии и других научно-исследовательских учреждений Италии сообщили, что они проверили образцы крови 959 волонтеров, принявших участие в экспериментальной проверке рака легких, состоявшейся с сентября минувшего года по март этого года, и обнаружили, что 111 проб показали специфическое антитело коронавируса в зоне акцептора, что составляет 11,6% от общего числа проверенных образцов.15 ноября в интервью СМИ первый автор статьи Джованни Аполоне сказал, что такое антитело существует в пробах крови 4 волонтеров, полученных в первой неделе октября минувшего года. Это говорит о том, что они могли были заражены коронавирусом COVID-19 уже в сентябре минувшего года.Первый случай заразившегося коронавирусом COVID-19 в Италии был зафиксирован 21 февраля этого года в одном из поселков под Миланом в области Ломбардия, которая и до сих пор остается одним из эпицентров эпидемии. Согласно данным Минздрава Италии от 15 ноября, в стране за прошедшие 24 часа были зафиксированы 33979 новых случаев инфекции, при этом 8060 случаев были обнаружены в области Ломбардия. Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Италии уже превысило 1,178 миллионов, среди которых более 45 тысяч случаев летальных исходов.
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ломбардия
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коронавирус covid-19, ломбардия, милан, италия

Ученые: COVID-19 мог появиться в Италии еще в сентябре минувшего года

20:08 18.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедсестра в лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Медсестра в лаборатории Гемотест в Тамбове - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Научные сотрудники Италии опубликовали статью, в которой говорится, что коронавирус нового типа мог распространяться в Италии уже в сентябре минувшего года, что на несколько месяцев раньше, чем первый официально зафиксированный в стране случай инфекции COVID-19.
В статье, опубликованной в журнале "Tumori Journal", научные сотрудники национального института онкологии и других научно-исследовательских учреждений Италии сообщили, что они проверили образцы крови 959 волонтеров, принявших участие в экспериментальной проверке рака легких, состоявшейся с сентября минувшего года по март этого года, и обнаружили, что 111 проб показали специфическое антитело коронавируса в зоне акцептора, что составляет 11,6% от общего числа проверенных образцов.
15 ноября в интервью СМИ первый автор статьи Джованни Аполоне сказал, что такое антитело существует в пробах крови 4 волонтеров, полученных в первой неделе октября минувшего года. Это говорит о том, что они могли были заражены коронавирусом COVID-19 уже в сентябре минувшего года.
"Итоги исследований показывают, что на несколько месяцев раньше первого зафиксированного в стране случая инфекции среди бессимптомных заразившихся в Италии уже стал распространяться коронавирус нового типа, что совсем неожиданно для всех и может переписать историю пандемии", - говорится в конспекте статьи.
Первый случай заразившегося коронавирусом COVID-19 в Италии был зафиксирован 21 февраля этого года в одном из поселков под Миланом в области Ломбардия, которая и до сих пор остается одним из эпицентров эпидемии. Согласно данным Минздрава Италии от 15 ноября, в стране за прошедшие 24 часа были зафиксированы 33979 новых случаев инфекции, при этом 8060 случаев были обнаружены в области Ломбардия. Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Италии уже превысило 1,178 миллионов, среди которых более 45 тысяч случаев летальных исходов.
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Си Цзиньпин: КНР и партнеры по БРИКС работают над вакцинами против COVID
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19ЛомбардияМиланИталия
 
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