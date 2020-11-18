https://ria.ru/20201118/byulleteni-1585116286.html

В штате Джорджия завершилась проверка аппаратов для обработки бюллетеней

В штате Джорджия завершилась проверка аппаратов для обработки бюллетеней

Аппараты для обработки избирательных бюллетеней Dominion Voting Systems в американском штате Джорджия прошли проверку лабораторией Pro V&V, в ходе которой не... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:03

2020-11-18T10:03

2020-11-18T10:03

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Аппараты для обработки избирательных бюллетеней Dominion Voting Systems в американском штате Джорджия прошли проверку лабораторией Pro V&V, в ходе которой не было выявлено каких-либо нарушений в их работе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.Ранее действующий президент США Дональд Трамп обвинил базирующуюся в Денвере компанию Dominion Voting Systems в том, что поставляемые ею машины для голосования незаконно уничтожили 2,7 миллиона отданных за него на прошедших выборах голосов."Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер на прошлой неделе распорядился, чтобы (лаборатория) Pro V&V... провела проверку произвольно отобранных аппаратов, чтобы подтвердить отсутствие взлома или подтасовки", - говорится в заявлении. Как отмечается, "Pro V&V не обнаружила доказательств того, что в аппараты были внесены изменения"."Мы рады, но не удивлены, что проверка аппаратов для обработки бюллетеней имела безусловный успех", - заявил Раффенспергер.Ранее местная газета Atlanta Journal-Constitution сообщила, что пересчет голосов избирателей на президентских выборах в США в штате Джорджия позволил к настоящему времени выявить свыше 2,6 тысячи неучтенных голосов в одном из округов. Как отмечало издание, предположительно, сбой произошел из-за проблемы со сканером бюллетеней.По данным газеты, обнаруженные бюллетени могут помочь Трампу сократить разрыв от кандидата от демократов Джо Байдена, избранного, по предварительным данным СМИ, президентом. На данный момент, по информации телеканалов, отрыв Байдена от Трампа превышает 14 тысяч голосов.Сотрудник избирательной комиссии Джорджии Гэбриел Стерлинг заявил изданию, что это был не технический сбой, и призвал к отставке главы избиркома округа, где были обнаружены бюллетени.Отмечается, что в других округах штата, пересчет пока не выявил серьезной разницы в количестве голосов.Ранее Раффенспергер заявлял о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США.Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Выборы президента США прошли 3 ноября.

https://ria.ru/20201118/valensa-1585114033.html

https://ria.ru/20201117/ssha-1584966785.html

https://ria.ru/20201116/klinton-1584727122.html

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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире