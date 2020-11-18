https://ria.ru/20201118/byudzhet-1585242396.html

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении

Депутаты Мосгордумы приняли бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:19

2020-11-18T19:19

2020-11-18T19:36

алексей шапошников

московская городская дума

сергей собянин

москва

экономика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы приняли бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующее решение депутаты приняли в ходе пленарного заседания в среду."На голосование для принятия в первом чтении ставится проект закона города Москвы о бюджете города Москвы на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов", - сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.За принятие проекта в первом чтении проголосовали 27 депутатов, против - 15, воздержался один депутат.По итогам голосования, депутаты решили, что подача поправок будет осуществляться до 25 ноября."Бюджет Москвы программный, сбалансированный с точки зрения социальных и инвестиционных расходов. В приоритете - поддержка москвичей и развитие здравоохранения. Столица в полном объеме выполняет все принятые ранее социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию пандемии. Предварительно законопроект прошел обсуждение в профильных комиссиях столичного парламента, было принято решение рекомендовать его принять в первом чтении. Сейчас идет конструктивная работа с исполнительной властью, у депутатского корпуса есть свои предложения и поправки, которые будут проработаны ко второму чтению", - сказал журналистам Шапошников.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 триллиона рублей, увеличившись более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом на 2020 года. Безусловным приоритетом бюджета на 2021 году будет государственная программа развития здравоохранения, расходы на которую будут увеличены на 11,8%. За три года на развитие здравоохранения планируется потратить 1 267,4 миллиарда рублей. А с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС - 2 198,8 миллиарда рублей.Второй по величине планируемых затрат является программа по развитию транспортной системы, за три года на нее планируется потратить 2 108,5 миллиарда рублей. На третьем месте - социальная поддержка жителей. На эти цели в бюджете на три года заложено 1 756,3 миллиарда рублей.Дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 миллиардов рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита бюджета: в 2022 году – 340,6 миллиарда рублей, в 2023 году – 183,4 миллиарда рублей.Проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 396 миллиардов рублей в 2021 году. Далее объем заимствований будет снижаться и составит 178,5 миллиардов рублей и 44,1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 годах соответственно. Однако фактический объем заимствований традиционно будет определяться по результатам исполнения бюджета и может быть значительно сокращен.

https://ria.ru/20201118/moskva-1585205870.html

https://realty.ria.ru/20201103/moskva-1582813356.html

https://ria.ru/20201118/biznes-1585109775.html

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алексей шапошников, московская городская дума, сергей собянин, москва, экономика