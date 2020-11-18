Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/byudzhet-1585242396.html
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении
Депутаты Мосгордумы приняли бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:19
2020-11-18T19:36
алексей шапошников
московская городская дума
сергей собянин
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/144163/30/1441633092_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_ca2a0642a35b4bce75dcd29dc7111697.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы приняли бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующее решение депутаты приняли в ходе пленарного заседания в среду."На голосование для принятия в первом чтении ставится проект закона города Москвы о бюджете города Москвы на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов", - сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.За принятие проекта в первом чтении проголосовали 27 депутатов, против - 15, воздержался один депутат.По итогам голосования, депутаты решили, что подача поправок будет осуществляться до 25 ноября."Бюджет Москвы программный, сбалансированный с точки зрения социальных и инвестиционных расходов. В приоритете - поддержка москвичей и развитие здравоохранения. Столица в полном объеме выполняет все принятые ранее социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию пандемии. Предварительно законопроект прошел обсуждение в профильных комиссиях столичного парламента, было принято решение рекомендовать его принять в первом чтении. Сейчас идет конструктивная работа с исполнительной властью, у депутатского корпуса есть свои предложения и поправки, которые будут проработаны ко второму чтению", - сказал журналистам Шапошников.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 триллиона рублей, увеличившись более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом на 2020 года. Безусловным приоритетом бюджета на 2021 году будет государственная программа развития здравоохранения, расходы на которую будут увеличены на 11,8%. За три года на развитие здравоохранения планируется потратить 1 267,4 миллиарда рублей. А с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС - 2 198,8 миллиарда рублей.Второй по величине планируемых затрат является программа по развитию транспортной системы, за три года на нее планируется потратить 2 108,5 миллиарда рублей. На третьем месте - социальная поддержка жителей. На эти цели в бюджете на три года заложено 1 756,3 миллиарда рублей.Дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 миллиардов рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита бюджета: в 2022 году – 340,6 миллиарда рублей, в 2023 году – 183,4 миллиарда рублей.Проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 396 миллиардов рублей в 2021 году. Далее объем заимствований будет снижаться и составит 178,5 миллиардов рублей и 44,1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 годах соответственно. Однако фактический объем заимствований традиционно будет определяться по результатам исполнения бюджета и может быть значительно сокращен.
https://ria.ru/20201118/moskva-1585205870.html
https://realty.ria.ru/20201103/moskva-1582813356.html
https://ria.ru/20201118/biznes-1585109775.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/144163/30/1441633092_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_e9096810879d8aeb327f84591c3eaa8d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей шапошников, московская городская дума, сергей собянин, москва, экономика

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении

19:19 18.11.2020 (обновлено: 19:36 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы приняли бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее решение депутаты приняли в ходе пленарного заседания в среду.
Промывка дорог и тротуаров концентрированным моющим средством в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 16:29
В бюджете Москвы заложили 78 миллиардов рублей на непредвиденные расходы
"На голосование для принятия в первом чтении ставится проект закона города Москвы о бюджете города Москвы на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов", - сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
За принятие проекта в первом чтении проголосовали 27 депутатов, против - 15, воздержался один депутат.
По итогам голосования, депутаты решили, что подача поправок будет осуществляться до 25 ноября.
"Бюджет Москвы программный, сбалансированный с точки зрения социальных и инвестиционных расходов. В приоритете - поддержка москвичей и развитие здравоохранения. Столица в полном объеме выполняет все принятые ранее социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию пандемии. Предварительно законопроект прошел обсуждение в профильных комиссиях столичного парламента, было принято решение рекомендовать его принять в первом чтении. Сейчас идет конструктивная работа с исполнительной властью, у депутатского корпуса есть свои предложения и поправки, которые будут проработаны ко второму чтению", - сказал журналистам Шапошников.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 12:54
В Москве в 2021-2023 гг построят 4,3 млн кв м жилья за счет бюджета
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 триллиона рублей, увеличившись более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом на 2020 года. Безусловным приоритетом бюджета на 2021 году будет государственная программа развития здравоохранения, расходы на которую будут увеличены на 11,8%. За три года на развитие здравоохранения планируется потратить 1 267,4 миллиарда рублей. А с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС - 2 198,8 миллиарда рублей.
Второй по величине планируемых затрат является программа по развитию транспортной системы, за три года на нее планируется потратить 2 108,5 миллиарда рублей. На третьем месте - социальная поддержка жителей. На эти цели в бюджете на три года заложено 1 756,3 миллиарда рублей.
Дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 миллиардов рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита бюджета: в 2022 году – 340,6 миллиарда рублей, в 2023 году – 183,4 миллиарда рублей.
Проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 396 миллиардов рублей в 2021 году. Далее объем заимствований будет снижаться и составит 178,5 миллиардов рублей и 44,1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 годах соответственно. Однако фактический объем заимствований традиционно будет определяться по результатам исполнения бюджета и может быть значительно сокращен.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 09:02
Москва выделит более 130 миллионов рублей субсидий и грантов бизнесу
 
Алексей ШапошниковМосковская городская думаСергей СобянинМоскваЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:00Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
10:00Опрос показал, как в Армении относятся к России
09:54Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи
09:52Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
09:51Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
09:50Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
09:46Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
09:41Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
09:35Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
09:34В Госдуму внесли проект о санкциях для иностранных сайтов за цензуру
09:33В Саранске представят врио главы Мордовии
09:31Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
09:23Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
09:22Валенса рассказал, что из-за COVID-19 остался без денег
09:21Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов
09:16Валенса назвал пандемию COVID-19 тренировкой для человечества
09:15РЖД назвали дату выпуска вагона с местами-капсулами
09:07Москалькова прокомментировала ограничения в новогодние праздники
09:04В Москве 5782 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния