https://ria.ru/20201118/byudzhet-1585204813.html

Минфин возьмет под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов

Минфин возьмет под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов

Президент России Владимир Путин поручил Минфину взять под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов на ближайшие полтора месяца, чтобы они смогли... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:21

2020-11-18T16:21

2020-11-18T16:21

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минфину взять под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов на ближайшие полтора месяца, чтобы они смогли обеспечить все социальные обязательства и выплаты.На совещании с членами правительства президент отметил, что у многих субъектов РФ в конце года возникают бюджетные сложности."Прошу министра финансов, Антон Германович, к вам общаюсь, взять под свой контроль ситуацию с исполнением бюджетов в каждом субъекте федерации на ближайшие полтора месяца", - сказал Путин."Все социальные обязательства и выплаты, статьи расходов, связанные с обеспечением работы системы здравоохранения и других жизненно важных сфер, должны быть профинансированы в полном объеме. Антон Германович, просмотрите по каждому региону, пожалуйста, очень вас прошу. Займитесь этой работой", - добавил он.Путин также попросил правительство оказать поддержку тем регионам, которые в ней нуждаются, "вне зависимости от формальных показателей, чтобы у них не возникло острого дефицита денежных средств"."Уже на этой неделе до субъектов РФ, испытывающих проблемы с доходной частью бюджета, необходимо довести известную нам всем сумму - 80 миллиардов рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201029/rubl-1582160060.html

россия

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россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика