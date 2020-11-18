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Минфин возьмет под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов
Минфин возьмет под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов
Президент России Владимир Путин поручил Минфину взять под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов на ближайшие полтора месяца, чтобы они смогли... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:21
2020-11-18T16:21
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минфину взять под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов на ближайшие полтора месяца, чтобы они смогли обеспечить все социальные обязательства и выплаты.На совещании с членами правительства президент отметил, что у многих субъектов РФ в конце года возникают бюджетные сложности."Прошу министра финансов, Антон Германович, к вам общаюсь, взять под свой контроль ситуацию с исполнением бюджетов в каждом субъекте федерации на ближайшие полтора месяца", - сказал Путин."Все социальные обязательства и выплаты, статьи расходов, связанные с обеспечением работы системы здравоохранения и других жизненно важных сфер, должны быть профинансированы в полном объеме. Антон Германович, просмотрите по каждому региону, пожалуйста, очень вас прошу. Займитесь этой работой", - добавил он.Путин также попросил правительство оказать поддержку тем регионам, которые в ней нуждаются, "вне зависимости от формальных показателей, чтобы у них не возникло острого дефицита денежных средств"."Уже на этой неделе до субъектов РФ, испытывающих проблемы с доходной частью бюджета, необходимо довести известную нам всем сумму - 80 миллиардов рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности", - сказал Путин.
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

Минфин возьмет под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов

16:21 18.11.2020
 
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран БРИКС
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минфину взять под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов на ближайшие полтора месяца, чтобы они смогли обеспечить все социальные обязательства и выплаты.
На совещании с членами правительства президент отметил, что у многих субъектов РФ в конце года возникают бюджетные сложности.
"Прошу министра финансов, Антон Германович, к вам общаюсь, взять под свой контроль ситуацию с исполнением бюджетов в каждом субъекте федерации на ближайшие полтора месяца", - сказал Путин.
"Все социальные обязательства и выплаты, статьи расходов, связанные с обеспечением работы системы здравоохранения и других жизненно важных сфер, должны быть профинансированы в полном объеме. Антон Германович, просмотрите по каждому региону, пожалуйста, очень вас прошу. Займитесь этой работой", - добавил он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время парламентских слушаний О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Путин также попросил правительство оказать поддержку тем регионам, которые в ней нуждаются, "вне зависимости от формальных показателей, чтобы у них не возникло острого дефицита денежных средств".
"Уже на этой неделе до субъектов РФ, испытывающих проблемы с доходной частью бюджета, необходимо довести известную нам всем сумму - 80 миллиардов рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности", - сказал Путин.
 
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЭкономика
 
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