https://ria.ru/20201118/berlin-1585163872.html

Журналиста РИА Новости не пустили к коллегам за оцепление у бундестага

Журналиста РИА Новости не пустили к коллегам за оцепление у бундестага

Корреспондента РИА Новости во время освещения акции протеста у бундестага в Берлине отказались пропустить за полицейское оцепление, где работают другие СМИ. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:38

2020-11-18T13:38

2020-11-18T13:52

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Корреспондента РИА Новости во время освещения акции протеста у бундестага в Берлине отказались пропустить за полицейское оцепление, где работают другие СМИ."Проход сейчас полностью закрыт", - заявил старший полицейский, которого его коллеги попросили подойти к корреспонденту РИА Новости после просьбы о проходе за ограждения и предъявления журналистского удостоверения.Отвечая на вопрос, почему ряд журналистов, некоторых из них с камерами, работают за ограждениями, полицейский пояснил, что "они прошли раньше, сейчас все закрыто, за ограждение могут пройти только сотрудники бундестага".Представители полиции блокировали проход через ограждения в том числе для представителей прессы, которые с утра могли воспользоваться своим правом на освещение общественно значимых событий и проходить через ограждения при предъявлении удостоверений.Ранее в соцсетях противники ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 заявили о намерении провести акцию протеста возле бундестага, где в среду планируют принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Новый закон существенно расширяет полномочия Минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации.

https://ria.ru/20201118/berlin-1585162466.html

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