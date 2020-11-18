https://ria.ru/20201118/bayden-1585097165.html

Передача власти Байдену не пройдет без "головной боли", считает Зариф

Передача власти Байдену не пройдет без "головной боли", считает Зариф

Передача власти в США после президентских выборов не пройдет без головной боли, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T00:37

2020-11-18T00:37

2020-11-18T00:37

выборы президента сша — 2020

мохаммад джавад зариф

дональд трамп

джо байден

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584989263_0:49:3072:1777_1400x0_80_0_0_e9d86bdb29e7f766990c7b51a57ee8ce.jpg

ТЕГЕРАН, 18 ноя – РИА Новости. Передача власти в США после президентских выборов не пройдет без головной боли, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.Он подчеркнул, что американская политическая элита уже упустила две недели с момента выборов, а "для 70 дней это слишком много".Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мохаммад джавад зариф, дональд трамп, джо байден, иран, сша, в мире