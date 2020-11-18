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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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Передача власти Байдену не пройдет без "головной боли", считает Зариф
Передача власти Байдену не пройдет без "головной боли", считает Зариф
Передача власти в США после президентских выборов не пройдет без головной боли, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T00:37
2020-11-18T00:37
выборы президента сша — 2020
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
джо байден
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 18 ноя – РИА Новости. Передача власти в США после президентских выборов не пройдет без головной боли, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.Он подчеркнул, что американская политическая элита уже упустила две недели с момента выборов, а "для 70 дней это слишком много".Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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мохаммад джавад зариф, дональд трамп, джо байден, иран, сша, в мире

Передача власти Байдену не пройдет без "головной боли", считает Зариф

00:37 18.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден после брифинга в Уилмингтоне
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ТЕГЕРАН, 18 ноя – РИА Новости. Передача власти в США после президентских выборов не пройдет без головной боли, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Промежуток времени в 70 с лишним дней между выборами и инаугурацией обычно рассматривается как переходный период, чтобы избранный президент со своей обширной переходной командой, которая у господина (Джо) Байдена, как говорят, насчитывает 500 человек, мог перенять ведение делами, чтобы 20 января, когда придет к власти, произошла передача (власти) без какой-либо головной боли. Очевидно, что в этом году этого не будет", - сказал Зариф в интервью газете "Иран".
Он подчеркнул, что американская политическая элита уже упустила две недели с момента выборов, а "для 70 дней это слишком много".
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампДжо БайденИранСШАВ мире
 
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