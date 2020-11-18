https://ria.ru/20201118/baldwin-1585071246.html

Алек Болдуин снимется у создателя "Американской истории"

Алек Болдуин снимется у создателя "Американской истории"

Алек Болдуин и Келси Грэммер примут участие в комедийном сериале, сообщает Deadline. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T07:02

2020-11-18T07:02

2020-11-18T07:02

культура

кино и сериалы

новости культуры

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148522/48/1485224863_0:0:2143:1206_1400x0_80_0_0_e8ab2e86668e6ea1fff448bebf338bd2.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Алек Болдуин и Келси Грэммер примут участие в комедийном сериале, сообщает Deadline. Проектом, у которого пока нет названия, займется создатель "Американской семейки" Крис Ллойд.Уже известно, что в нем будет идти речь о трех мужчинах (двух из них играют Болдуин и Грэммер), которые в молодости были соседями по комнате, но эгоизм и нежелание мириться с тем, чего хотят окружающие, привело к тому, что их пути разошлись. Через несколько десятков лет они вновь встретились и пытаются жить так, как всегда хотели. Болдуин и Грэммер не только сыграют в проекте главные роли, но и выступят исполнительными продюсерами шоу.О начале съемок и предполагаемой дате премьеры пока ничего не сообщается.

https://ria.ru/20191022/1560039732.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)