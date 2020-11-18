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Алек Болдуин снимется у создателя "Американской истории"
Алек Болдуин снимется у создателя "Американской истории"
Алек Болдуин и Келси Грэммер примут участие в комедийном сериале, сообщает Deadline. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T07:02
2020-11-18T07:02
культура
кино и сериалы
новости культуры
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Алек Болдуин и Келси Грэммер примут участие в комедийном сериале, сообщает Deadline. Проектом, у которого пока нет названия, займется создатель "Американской семейки" Крис Ллойд.Уже известно, что в нем будет идти речь о трех мужчинах (двух из них играют Болдуин и Грэммер), которые в молодости были соседями по комнате, но эгоизм и нежелание мириться с тем, чего хотят окружающие, привело к тому, что их пути разошлись. Через несколько десятков лет они вновь встретились и пытаются жить так, как всегда хотели. Болдуин и Грэммер не только сыграют в проекте главные роли, но и выступят исполнительными продюсерами шоу.О начале съемок и предполагаемой дате премьеры пока ничего не сообщается.
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кино и сериалы, новости культуры, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

Алек Болдуин снимется у создателя "Американской истории"

07:02 18.11.2020
 
© AP Photo / Evan AgostiniАктер Алек Болдуин
Актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Алек Болдуин и Келси Грэммер примут участие в комедийном сериале, сообщает Deadline.
Проектом, у которого пока нет названия, займется создатель "Американской семейки" Крис Ллойд.
Уже известно, что в нем будет идти речь о трех мужчинах (двух из них играют Болдуин и Грэммер), которые в молодости были соседями по комнате, но эгоизм и нежелание мириться с тем, чего хотят окружающие, привело к тому, что их пути разошлись. Через несколько десятков лет они вновь встретились и пытаются жить так, как всегда хотели.
Болдуин и Грэммер не только сыграют в проекте главные роли, но и выступят исполнительными продюсерами шоу.
О начале съемок и предполагаемой дате премьеры пока ничего не сообщается.
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КультураКино и сериалыНовости культурыАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)
 
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