https://ria.ru/20201118/balashikha-1585254022.html

Живший в лесу мальчик из Балашихи получил свидетельство о рождении

Живший в лесу мальчик из Балашихи получил свидетельство о рождении

Мальчик из подмосковной Балашихи, живший в лесу с бездомными, получил свидетельство о рождении и обрёл отца, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T20:58

2020-11-18T20:58

2020-11-18T20:58

ксения мишонова

анна кузнецова

балашиха

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Мальчик из подмосковной Балашихи, живший в лесу с бездомными, получил свидетельство о рождении и обрёл отца, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что мальчик отправлен в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него не обнаружено. По данному факту подмосковная прокуратура и следователи организовали проверки."День завершается хорошими новостями. Наш малыш Амаль, который жил в лесу под Балашихой, сегодня второй раз обрел отца. У ребенка не было документов, поэтому нужно было получить решение суда, чтобы в свидетельство о рождении у мальчика был вписан отец. Позади - анализ ДНК, сбор и восстановление документов, вынужденная разлука. Впереди - долгая, и надеемся, счастливая жизнь", - написала Мишонова в своём Instagram-аккаунте.

https://ria.ru/20201112/propavshiy-1584212406.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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ксения мишонова, анна кузнецова, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия