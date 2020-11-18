https://ria.ru/20201118/balashikha-1585254022.html
Живший в лесу мальчик из Балашихи получил свидетельство о рождении
Живший в лесу мальчик из Балашихи получил свидетельство о рождении
Мальчик из подмосковной Балашихи, живший в лесу с бездомными, получил свидетельство о рождении и обрёл отца, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T20:58
2020-11-18T20:58
2020-11-18T20:58
ксения мишонова
анна кузнецова
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Мальчик из подмосковной Балашихи, живший в лесу с бездомными, получил свидетельство о рождении и обрёл отца, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что мальчик отправлен в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него не обнаружено. По данному факту подмосковная прокуратура и следователи организовали проверки."День завершается хорошими новостями. Наш малыш Амаль, который жил в лесу под Балашихой, сегодня второй раз обрел отца. У ребенка не было документов, поэтому нужно было получить решение суда, чтобы в свидетельство о рождении у мальчика был вписан отец. Позади - анализ ДНК, сбор и восстановление документов, вынужденная разлука. Впереди - долгая, и надеемся, счастливая жизнь", - написала Мишонова в своём Instagram-аккаунте.
https://ria.ru/20201112/propavshiy-1584212406.html
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ксения мишонова, анна кузнецова, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия