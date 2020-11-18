https://ria.ru/20201118/avtovaz-1585132070.html

"АвтоВАЗ" в пятый раз за год поднял цены на автомобили

"АвтоВАЗ" в пятый раз за год поднял цены на автомобили

"АвтоВАЗ" в пятый раз за год поднял цены на машины, однако удорожание не выходит за пределы процента, следует из данных прайс-листов производителя. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:25

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в пятый раз за год поднял цены на машины, однако удорожание не выходит за пределы процента, следует из данных прайс-листов производителя.В последний раз "АвтоВАЗ" повышал цены с 1 октября. Рост составил в пределах 2,1 процента. Больше всего подорожали модели семейства Lada Vesta и Lada Largus фургон. До этого ценники на отечественные машины переписывали в начале года, затем с 1 апреля и 1 мая, но каждый раз в пределах одного-двух процентов."АвтоВАЗ" сохраняет лидерство на российском рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В октябре продажи компании превысили 37 тысяч машин (плюс 22,5 процента год к году), что оказалось лучшим месячным результатом для Волжского автозавода за последние шесть лет. Тем не менее по итогам десяти месяцев продажи компании снизились на десять процентов — до 264,7 тысячи автомобилей. Это немного лучше рынка, который просел за тот же период на 12 процентов — до 1,189 миллиона машин.

https://ria.ru/20201112/avtomobili-1584316153.html

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lada granta, lada xray, lada vesta, россия, авто, автоваз, экономика