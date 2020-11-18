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"АвтоВАЗ" в пятый раз за год поднял цены на автомобили
"АвтоВАЗ" в пятый раз за год поднял цены на автомобили
"АвтоВАЗ" в пятый раз за год поднял цены на машины, однако удорожание не выходит за пределы процента, следует из данных прайс-листов производителя. РИА Новости, 18.11.2020
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lada granta
lada xray
lada vesta
россия
авто
автоваз
экономика
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в пятый раз за год поднял цены на машины, однако удорожание не выходит за пределы процента, следует из данных прайс-листов производителя.В последний раз "АвтоВАЗ" повышал цены с 1 октября. Рост составил в пределах 2,1 процента. Больше всего подорожали модели семейства Lada Vesta и Lada Largus фургон. До этого ценники на отечественные машины переписывали в начале года, затем с 1 апреля и 1 мая, но каждый раз в пределах одного-двух процентов."АвтоВАЗ" сохраняет лидерство на российском рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В октябре продажи компании превысили 37 тысяч машин (плюс 22,5 процента год к году), что оказалось лучшим месячным результатом для Волжского автозавода за последние шесть лет. Тем не менее по итогам десяти месяцев продажи компании снизились на десять процентов — до 264,7 тысячи автомобилей. Это немного лучше рынка, который просел за тот же период на 12 процентов — до 1,189 миллиона машин.
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lada granta, lada xray, lada vesta, россия, авто, автоваз, экономика

"АвтоВАЗ" в пятый раз за год поднял цены на автомобили

11:25 18.11.2020 (обновлено: 13:11 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в пятый раз за год поднял цены на машины, однако удорожание не выходит за пределы процента, следует из данных прайс-листов производителя.
  • Авто серии Lada Granta подорожали на пять тысяч рублей, и теперь Granta в кузове седан стоит от 489 тысяч рублей.
  • Vesta выросла в цене на девять-одиннадцать тысяч рублей, и сейчас авто семейства стоят от 677 тысяч рублей.
  • Largus подорожал на восемь тысяч. Новая цена — от 654 тысяч рублей.
  • Lada 4x4 теперь стоит от 588 тысяч. Раньше авто семейства можно было приобрести на шесть тысяч дешевле.
  • Lada Niva (бывшая Chevrolet Niva) сохранила прежний ценник и предлагается по цене от 738 тысяч.
  • Lada Xray подорожала на семь тысяч (от 661 тысячи рублей).
В последний раз "АвтоВАЗ" повышал цены с 1 октября. Рост составил в пределах 2,1 процента. Больше всего подорожали модели семейства Lada Vesta и Lada Largus фургон. До этого ценники на отечественные машины переписывали в начале года, затем с 1 апреля и 1 мая, но каждый раз в пределах одного-двух процентов.
"АвтоВАЗ" сохраняет лидерство на российском рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В октябре продажи компании превысили 37 тысяч машин (плюс 22,5 процента год к году), что оказалось лучшим месячным результатом для Волжского автозавода за последние шесть лет.
Тем не менее по итогам десяти месяцев продажи компании снизились на десять процентов — до 264,7 тысячи автомобилей. Это немного лучше рынка, который просел за тот же период на 12 процентов — до 1,189 миллиона машин.
Автомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых автомобилей в России
 
Lada GrantaLada XrayLada VestaРоссияАвтоАвтоВАЗЭкономика
 
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