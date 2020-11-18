Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/auditoriya-1585222195.html
Аудитория Школы инвестора ВТБ выросла до 100 тысяч в месяц
Аудитория Школы инвестора ВТБ выросла до 100 тысяч в месяц
Число уникальных посетителей Школы инвестора ВТБ с 15 октября по 15 ноября превысило 100 тысяч человек, сообщает банк. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:36
2020-11-18T17:36
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568902398_0:0:2921:1644_1400x0_80_0_0_847032553137dd5e0a6a70eed09f3eef.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Число уникальных посетителей Школы инвестора ВТБ с 15 октября по 15 ноября превысило 100 тысяч человек, сообщает банк.Школа инвестора ВТБ Капитал Инвестиции, запущенная в сентябре прошлого года, позволяет научиться тому, как сделать первые шаги на бирже, освоить ключевые особенности и приемы биржевой торговли. На ресурсе представлена подборка статей по рынку ценных бумаг, рекомендации по самостоятельному формированию инвестпортфеля, а также мини-курсы с оценкой знаний. Материал изложен в видеороликах, записанных экспертами ВТБ. Проверить свои знания можно с помощью тестов, в том числе в игровой форме. В разделе "Конференции" на постоянной основе проходят открытые видеоконференции с крупнейшими российскими компаниями, где можно задать вопросы напрямую топ-менеджменту эмитентов. К настоящему моменту проведено уже 55 мероприятий, в них приняли участие более 110 тысяч человек. "Мы рады констатировать, что наша открытая чуть более года назад Школа инвестора становится все более востребованной. Это связано, в том числе, и со стремительным ростом интереса к инвестиционным продуктам в России. Сегодня на рынок приходит много новых инвесторов, им важно где-то получать информацию, необходимую для хорошего старта работы на бирже. Мы постарались создать такой ресурс, видим большой спрос на него и намерены развивать его в дальнейшем. Наша цель — сделать процесс инвестирования средств максимально понятным и удобным для простого человека", - прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.
https://realty.ria.ru/20201117/ipoteka-1584940181.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568902398_177:0:2906:2047_1400x0_80_0_0_edf7e4a88bf4be26758f61a82f14a089.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

Аудитория Школы инвестора ВТБ выросла до 100 тысяч в месяц

17:36 18.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка проходит мимо отделения банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Девушка проходит мимо отделения банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Число уникальных посетителей Школы инвестора ВТБ с 15 октября по 15 ноября превысило 100 тысяч человек, сообщает банк.
Школа инвестора ВТБ Капитал Инвестиции, запущенная в сентябре прошлого года, позволяет научиться тому, как сделать первые шаги на бирже, освоить ключевые особенности и приемы биржевой торговли. На ресурсе представлена подборка статей по рынку ценных бумаг, рекомендации по самостоятельному формированию инвестпортфеля, а также мини-курсы с оценкой знаний. Материал изложен в видеороликах, записанных экспертами ВТБ. Проверить свои знания можно с помощью тестов, в том числе в игровой форме.
В разделе "Конференции" на постоянной основе проходят открытые видеоконференции с крупнейшими российскими компаниями, где можно задать вопросы напрямую топ-менеджменту эмитентов. К настоящему моменту проведено уже 55 мероприятий, в них приняли участие более 110 тысяч человек.
"Мы рады констатировать, что наша открытая чуть более года назад Школа инвестора становится все более востребованной. Это связано, в том числе, и со стремительным ростом интереса к инвестиционным продуктам в России. Сегодня на рынок приходит много новых инвесторов, им важно где-то получать информацию, необходимую для хорошего старта работы на бирже. Мы постарались создать такой ресурс, видим большой спрос на него и намерены развивать его в дальнейшем. Наша цель — сделать процесс инвестирования средств максимально понятным и удобным для простого человека", - прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 10:01
ВТБ до конца года снижает ставку по ипотеке
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появилось видео испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
17:43Новый флагманский смартфон от Sony получит много камер
17:42В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
17:41В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
17:41Президент Израиля заявил о необходимости примирения с Палестиной
Лента новостейМолния