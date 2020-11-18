https://ria.ru/20201118/auditoriya-1585222195.html

Аудитория Школы инвестора ВТБ выросла до 100 тысяч в месяц

Аудитория Школы инвестора ВТБ выросла до 100 тысяч в месяц

Число уникальных посетителей Школы инвестора ВТБ с 15 октября по 15 ноября превысило 100 тысяч человек, сообщает банк. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:36

2020-11-18T17:36

2020-11-18T17:36

втб

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Число уникальных посетителей Школы инвестора ВТБ с 15 октября по 15 ноября превысило 100 тысяч человек, сообщает банк.Школа инвестора ВТБ Капитал Инвестиции, запущенная в сентябре прошлого года, позволяет научиться тому, как сделать первые шаги на бирже, освоить ключевые особенности и приемы биржевой торговли. На ресурсе представлена подборка статей по рынку ценных бумаг, рекомендации по самостоятельному формированию инвестпортфеля, а также мини-курсы с оценкой знаний. Материал изложен в видеороликах, записанных экспертами ВТБ. Проверить свои знания можно с помощью тестов, в том числе в игровой форме. В разделе "Конференции" на постоянной основе проходят открытые видеоконференции с крупнейшими российскими компаниями, где можно задать вопросы напрямую топ-менеджменту эмитентов. К настоящему моменту проведено уже 55 мероприятий, в них приняли участие более 110 тысяч человек. "Мы рады констатировать, что наша открытая чуть более года назад Школа инвестора становится все более востребованной. Это связано, в том числе, и со стремительным ростом интереса к инвестиционным продуктам в России. Сегодня на рынок приходит много новых инвесторов, им важно где-то получать информацию, необходимую для хорошего старта работы на бирже. Мы постарались создать такой ресурс, видим большой спрос на него и намерены развивать его в дальнейшем. Наша цель — сделать процесс инвестирования средств максимально понятным и удобным для простого человека", - прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

https://realty.ria.ru/20201117/ipoteka-1584940181.html

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