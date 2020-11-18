https://ria.ru/20201118/armeniya-1585158511.html

Экс-главу СНБ Армении вызвали в следственную службу

Экс-главу СНБ Армении вызвали в следственную службу

Экс-директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова вновь вызвали в Специальную... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:13

2020-11-18T13:13

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ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости. Экс-директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова вновь вызвали в Специальную следственную службу перед митингом оппозиции."Ванецян вновь приглашен в Специальную следственную службу сегодня в 16.00 (15.00 мск). Его вызывают в разные силовые структуры во время проведения митингов с одной целью - помешать его участию и выступлению в акциях" , - написал член возглавляемой Ванецяном партии "Родина" Бабкен Арутюнян в Facebook.Бывший вице-спикер парламента Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Шармазанов также написал в Facebook, что вызван в среду в Специальную следственную службу. Он заявил, что не согласен обвинением в организации незаконных собраний.Как ранее передавало агентство Sputnik Армения, в Специальную следственную службу вызван еще один оппозиционный лидер - представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/vanetsyan-1584379714.html

https://ria.ru/20201113/oppozitsiya-1584397591.html

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эдуард шармазанов, армения, в мире