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"Нам кайфово все равно": Пугачева разместила архивное фото с Галкиным
"Нам кайфово все равно": Пугачева разместила архивное фото с Галкиным
Алла Пугачева поделилась с поклонниками черно-белым фото с Максимом Галкиным. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:25
2020-11-18T16:25
2020-11-18T16:43
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Алла Пугачева поделилась с поклонниками черно-белым фото с Максимом Галкиным.Снимок из домашнего архива сопровождается романтическими строками о том, что "скоро нам в окне покажут черно-белое кино". Так Примадонна российской эстрады, видимо, воспринимает скорую зиму, когда "белый снег на землю ляжет".Заканчивается четверостишие признанием: "Нам кайфово все равно" и двумя смайлами-сердечками.Интересно, что буквально несколько дней назад супруг Аллы Борисовны Максим Галкин тоже публиковал на своей странице в соцсети архивное фото.Тогда поводом для публикации было 19-летие их совместной жизни, с которым артист и поздравлял супругу.Правда, официально они поженились гораздо позже: девять лет официальному союзу Пугачевой и Галкина будет в конце декабря.
https://ria.ru/20201019/kirkorov-1580407086.html
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знаменитости, звезды, максим галкин, алла пугачева
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Алла Пугачева поделилась
с поклонниками черно-белым фото с Максимом Галкиным.
Снимок из домашнего архива сопровождается романтическими строками о том, что "скоро нам в окне покажут черно-белое кино".
Так Примадонна российской эстрады, видимо, воспринимает скорую зиму, когда "белый снег на землю ляжет".
Заканчивается четверостишие признанием: "Нам кайфово все равно" и двумя смайлами-сердечками.
Интересно, что буквально несколько дней назад супруг Аллы Борисовны Максим Галкин тоже публиковал на своей странице в соцсети архивное фото.
Тогда поводом для публикации было 19-летие их совместной жизни, с которым артист и поздравлял супругу.
Правда, официально они поженились гораздо позже: девять лет официальному союзу Пугачевой и Галкина будет в конце декабря.