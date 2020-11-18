https://ria.ru/20201118/afganistan-1585113922.html

В МИД прокомментировали заявления Трампа о выводе войск из Афганистана

В МИД прокомментировали заявления Трампа о выводе войск из Афганистана

Вокруг заявлений президента США Дональда Трампа об ускоренном выводе американских войск из Афганистана больше шума, на деле это мало повлияет на ситуацию "на... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:36

2020-11-18T09:36

2020-11-18T09:54

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вокруг заявлений президента США Дональда Трампа об ускоренном выводе американских войск из Афганистана больше шума, на деле это мало повлияет на ситуацию "на земле", заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Это подается тенденциозно... Все-таки Трамп собирается вывести войска, но не все, как до этого заявлял, 2,5 тысячи остается. И у заинтересованных, скажем так, лиц в Кабуле сохраняется надежда на то, что потом, когда (Джо) Байден вступит в должность, он сможет все это отменить", - сказал Кабулов."Так что такие настроения, и это больше шума создает", - добавил он.При этом Кабулов не считает оправданными заявления НАТО, что действия США как-то подрывают ситуацию с безопасностью в Афганистане.Ранее ряд СМИ сообщили, что Пентагону предписано ускорить вывод войск из Афганистана и Ирака до ожидающейся инаугурации Байдена 20 января.

https://ria.ru/20201020/voyska-1580572792.html

https://ria.ru/20200909/ssha-1576976109.html

ирак

афганистан

сша

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дональд трамп, замир кабулов, министерство обороны сша, нато, ирак, йенс столтенберг, афганистан, сша, в мире