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В МИД прокомментировали заявления Трампа о выводе войск из Афганистана
В МИД прокомментировали заявления Трампа о выводе войск из Афганистана
Вокруг заявлений президента США Дональда Трампа об ускоренном выводе американских войск из Афганистана больше шума, на деле это мало повлияет на ситуацию "на... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:36
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дональд трамп
замир кабулов
министерство обороны сша
нато
ирак
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афганистан
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вокруг заявлений президента США Дональда Трампа об ускоренном выводе американских войск из Афганистана больше шума, на деле это мало повлияет на ситуацию "на земле", заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Это подается тенденциозно... Все-таки Трамп собирается вывести войска, но не все, как до этого заявлял, 2,5 тысячи остается. И у заинтересованных, скажем так, лиц в Кабуле сохраняется надежда на то, что потом, когда (Джо) Байден вступит в должность, он сможет все это отменить", - сказал Кабулов."Так что такие настроения, и это больше шума создает", - добавил он.При этом Кабулов не считает оправданными заявления НАТО, что действия США как-то подрывают ситуацию с безопасностью в Афганистане.Ранее ряд СМИ сообщили, что Пентагону предписано ускорить вывод войск из Афганистана и Ирака до ожидающейся инаугурации Байдена 20 января.
https://ria.ru/20201020/voyska-1580572792.html
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дональд трамп, замир кабулов, министерство обороны сша, нато, ирак, йенс столтенберг, афганистан, сша, в мире

В МИД прокомментировали заявления Трампа о выводе войск из Афганистана

09:36 18.11.2020 (обновлено: 09:54 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вокруг заявлений президента США Дональда Трампа об ускоренном выводе американских войск из Афганистана больше шума, на деле это мало повлияет на ситуацию "на земле", заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Это подается тенденциозно... Все-таки Трамп собирается вывести войска, но не все, как до этого заявлял, 2,5 тысячи остается. И у заинтересованных, скажем так, лиц в Кабуле сохраняется надежда на то, что потом, когда (Джо) Байден вступит в должность, он сможет все это отменить", - сказал Кабулов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Трамп вновь пообещал вывести войска США из Афганистана
"Так что такие настроения, и это больше шума создает", - добавил он.
При этом Кабулов не считает оправданными заявления НАТО, что действия США как-то подрывают ситуацию с безопасностью в Афганистане.
"(Генсека НАТО Йенса - ред.) Столтенберга надо спросить: а присутствие НАТО улучшило хоть на йоту ситуацию? Это в их присутствие все это произошло, так что пусть на себя в зеркало внимательно посмотрят", - отметил он.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Пентагону предписано ускорить вывод войск из Афганистана и Ирака до ожидающейся инаугурации Байдена 20 января.
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Дональд ТрампЗамир КабуловМинистерство обороны СШАНАТОИракЙенс СтолтенбергАфганистанСШАВ мире
 
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