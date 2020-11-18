https://ria.ru/20201118/aeroflot-1585256276.html
Министр транспорта Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота"
Министр транспорта Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота"
Министр транспорта РФ Виталий Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота", сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T21:46
2020-11-18T21:46
2020-11-18T21:46
евгений дитрих
аэрофлот
госдума рф
виталий савельев
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Виталий Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота", сообщила пресс-служба кабмина."Полномочия Виталия Савельева на посту главы "Аэрофлота" должны быть досрочно прекращены. Еще одна директива правительства предписывает поддержать его кандидатуру на пост председателя совета директоров авиакомпании", - говорится в сообщении.Ранее в ноябре президент России Владимир Путин отправил в отставку Евгения Дитриха, занимавшего с мая 2018 года пост министра транспорта России, и после утверждения Госдумой на этот пост был назначен бывший глава "Аэрофлота" Савельев.
https://ria.ru/20201110/savelev-1583711178.html
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евгений дитрих, аэрофлот, госдума рф, виталий савельев, владимир путин, общество