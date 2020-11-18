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Министр транспорта Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота"
Министр транспорта Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота"
Министр транспорта РФ Виталий Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота", сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T21:46
2020-11-18T21:46
евгений дитрих
аэрофлот
госдума рф
виталий савельев
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Виталий Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота", сообщила пресс-служба кабмина."Полномочия Виталия Савельева на посту главы "Аэрофлота" должны быть досрочно прекращены. Еще одна директива правительства предписывает поддержать его кандидатуру на пост председателя совета директоров авиакомпании", - говорится в сообщении.Ранее в ноябре президент России Владимир Путин отправил в отставку Евгения Дитриха, занимавшего с мая 2018 года пост министра транспорта России, и после утверждения Госдумой на этот пост был назначен бывший глава "Аэрофлота" Савельев.
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евгений дитрих, аэрофлот, госдума рф, виталий савельев, владимир путин, общество

Министр транспорта Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота"

21:46 18.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Виталий Савельев на церемонии запуска движения по самому длинному участку ЦКАД-3
Министр транспорта РФ Виталий Савельев на церемонии запуска движения по самому длинному участку ЦКАД-3 - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Виталий Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота", сообщила пресс-служба кабмина.
"Полномочия Виталия Савельева на посту главы "Аэрофлота" должны быть досрочно прекращены. Еще одна директива правительства предписывает поддержать его кандидатуру на пост председателя совета директоров авиакомпании", - говорится в сообщении.
Ранее в ноябре президент России Владимир Путин отправил в отставку Евгения Дитриха, занимавшего с мая 2018 года пост министра транспорта России, и после утверждения Госдумой на этот пост был назначен бывший глава "Аэрофлота" Савельев.
Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 17:11
Биография Виталия Савельева
 
Евгений ДитрихАэрофлотГосдума РФВиталий СавельевВладимир ПутинОбщество
 
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