https://ria.ru/20201118/aeroflot-1585256276.html

Министр транспорта Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота"

Министр транспорта Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота"

Министр транспорта РФ Виталий Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота", сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T21:46

2020-11-18T21:46

2020-11-18T21:46

евгений дитрих

аэрофлот

госдума рф

виталий савельев

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Виталий Савельев возглавит совет директоров "Аэрофлота", сообщила пресс-служба кабмина."Полномочия Виталия Савельева на посту главы "Аэрофлота" должны быть досрочно прекращены. Еще одна директива правительства предписывает поддержать его кандидатуру на пост председателя совета директоров авиакомпании", - говорится в сообщении.Ранее в ноябре президент России Владимир Путин отправил в отставку Евгения Дитриха, занимавшего с мая 2018 года пост министра транспорта России, и после утверждения Госдумой на этот пост был назначен бывший глава "Аэрофлота" Савельев.

https://ria.ru/20201110/savelev-1583711178.html

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евгений дитрих, аэрофлот, госдума рф, виталий савельев, владимир путин, общество