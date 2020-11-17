https://ria.ru/20201117/zarazhenie-1584922283.html

В Роспотребнадзоре оценили возможность повторного заражения коронавирусом

В Роспотребнадзоре оценили возможность повторного заражения коронавирусом

Документированного случая повторного заражения COVID-19 в России нет, но оно возможно, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T01:20

2020-11-17T01:20

2020-11-17T01:20

распространение нового коронавируса

александр горелов

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

бразилия

сша

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Документированного случая повторного заражения COVID-19 в России нет, но оно возможно, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире канала "Россия 24".Эксперт отметил, что наука не исключает возможность повторного заражения, однако пока документированные случаи подобного "крайне редки".В более тяжелой формеВ начале ноября вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно и оно может проявиться в более тяжелой форме.Вирусолог отметил, что человек может заболеть повторно, если при первом заражении COVID его иммунитет был слабо выражен, что может быть и при бессимптомной форме. Он добавил, что вопрос о тяжести протекания инфекции во второй раз пока что недостаточно изучен."Отнюдь не распространенное явлениеРанее академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань.заявил, что повторное заражение коронавирусом возможно, однако это исключение."Почему происходит повторное заражение? Есть два объяснения. Во-первых, быстрое снижение уровня антител, которые выработались после первого заражения, во-вторых, во время первого заражения не было или был крайне слабый гуморальный иммунный ответ, поэтому у организма не было возможности сопротивляться повторному заражению", - сказал ученый во время российско-китайского симпозиума, который прошел в формате онлайн.По его словам, в настоящий момент у него собрана информация о пяти случаях повторного заражения, о которых было сообщено публично, из них один был выявлен в Гонконге.Пандемия коронавирусаВсемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,9 миллиона человек, из которых около 1,45 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 33 тысяч человек. За последние сутки выявили почти 23 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.

https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584922402.html

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александр горелов, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, бразилия, сша, общество