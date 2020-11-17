https://ria.ru/20201117/zapashnyy-1584923349.html
Дрессировщика Аскольда Запашного госпитализировали в Москве
Дрессировщика Аскольда Запашного госпитализировали в Москве
Дрессировщик, народный артист России Аскольд Запашный находится в больнице, заявили РИА Новости в пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T01:56
2020-11-17T01:56
2020-11-17T10:16
культура
россия
аскольд запашный
большой московский государственный цирк
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дрессировщик, народный артист России Аскольд Запашный находится в больнице, заявили РИА Новости в пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского.Причиной госпитализации стал резкий скачок давления."Он в сознании. Это не COVID. Он с нами на связи. Написал, что уже чувствует себя хорошо. И в субботу готов выйти на манеж к зрителям", — рассказала собеседница агентства.Ранее СМИ писали, что состояние 43-летнего артиста оценивается как средней степени тяжести.Запашный является художественным руководителем Большого Московского государственного цирка.
https://ria.ru/20201110/tsirk-1583983709.html
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россия, аскольд запашный, большой московский государственный цирк