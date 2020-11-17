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Дрессировщика Аскольда Запашного госпитализировали в Москве
Дрессировщика Аскольда Запашного госпитализировали в Москве
Дрессировщик, народный артист России Аскольд Запашный находится в больнице, заявили РИА Новости в пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T01:56
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культура
россия
аскольд запашный
большой московский государственный цирк
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дрессировщик, народный артист России Аскольд Запашный находится в больнице, заявили РИА Новости в пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского.Причиной госпитализации стал резкий скачок давления."Он в сознании. Это не COVID. Он с нами на связи. Написал, что уже чувствует себя хорошо. И в субботу готов выйти на манеж к зрителям", — рассказала собеседница агентства.Ранее СМИ писали, что состояние 43-летнего артиста оценивается как средней степени тяжести.Запашный является художественным руководителем Большого Московского государственного цирка.
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россия, аскольд запашный, большой московский государственный цирк

Дрессировщика Аскольда Запашного госпитализировали в Москве

01:56 17.11.2020 (обновлено: 10:16 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАскольд Запашный. Архивное фото
Аскольд Запашный. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Аскольд Запашный. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дрессировщик, народный артист России Аскольд Запашный находится в больнице, заявили РИА Новости в пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского.
Причиной госпитализации стал резкий скачок давления.
"Он в сознании. Это не COVID. Он с нами на связи. Написал, что уже чувствует себя хорошо. И в субботу готов выйти на манеж к зрителям", — рассказала собеседница агентства.
Ранее СМИ писали, что состояние 43-летнего артиста оценивается как средней степени тяжести.
Запашный является художественным руководителем Большого Московского государственного цирка.
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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КультураРоссияАскольд ЗапашныйБольшой Московский Государственный цирк
 
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