https://ria.ru/20201117/zakonoproekt-1585020149.html
Госдума приняла в первом чтении проект о гарантиях экс-президенту
Госдума приняла в первом чтении проект о гарантиях экс-президенту
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России и его семье. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:52
2020-11-17T15:52
2020-11-17T18:42
россия
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
политика
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России и его семье.Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Проект подготовлен во исполнение принятых поправок в Конституцию. Изменения вносятся в статью 3 федерального закона "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".Проект подразумевает, что бывший глава государства после истечения срока полномочий обладает неприкосновенностью — его не могут арестовать, привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, обыскать или допросить.Неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.Также предлагается прописать, что экс-президент может быть лишен неприкосновенности Совфедом только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, которое должно быть подтверждено заключением Верховного суда о наличии в действиях экс-главы государства признаков преступления и заключением Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.Решения о выдвижении обвинения и лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа представителей каждой палаты. Инициировать процесс могут не менее трети депутатов и при наличии заключения думской спецкомиссии.Совфед должен решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. Если за три месяца сенаторы не определятся, обвинение будет считаться отклоненным.
https://ria.ru/20201105/garantii-1583142716.html
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россия, андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России и его семье.
Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников
и сенатор Андрей Клишас
. Проект подготовлен во исполнение принятых поправок в Конституцию. Изменения вносятся в статью 3 федерального закона "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".
Проект подразумевает, что бывший глава государства после истечения срока полномочий обладает неприкосновенностью — его не могут арестовать, привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, обыскать или допросить.
Неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.
Также предлагается прописать, что экс-президент может быть лишен неприкосновенности Совфедом только на основании выдвинутого Госдумой
обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, которое должно быть подтверждено заключением Верховного суда о наличии в действиях экс-главы государства признаков преступления и заключением Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
Решения о выдвижении обвинения и лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа представителей каждой палаты. Инициировать процесс могут не менее трети депутатов и при наличии заключения думской спецкомиссии.
Совфед должен решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. Если за три месяца сенаторы не определятся, обвинение будет считаться отклоненным.