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Дикие амурские ягоды выйдут на азиатский рынок
Дикие амурские ягоды выйдут на азиатский рынок
Компания из Приамурья решила пробиться на рынки Японии, Китая и Южной Кореи, предложив покупателям дикоросы — голубику и бруснику. Пятнадцать лет эта... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T08:00
2020-11-17T08:00
2020-11-17T10:16
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Компания из Приамурья решила пробиться на рынки Японии, Китая и Южной Кореи, предложив покупателям дикоросы — голубику и бруснику. Пятнадцать лет эта организация производит мед, 90 процентов которого поставляет в Азию, но теперь попробует новые продукты, так как спрос высок, сообщается на сайте правительства Амурской области.Для этого в Благовещенске планируется открыть специализированный завод. Для сбора ягод привлекут местных жителей, а часть урожая передадут ресторанам территории."Идея переработки дикоросов зрела у нас не один год. Мед не единственное, что Амурская область может предложить миру. В амурских лесах есть брусника, голубика, папоротник, грибы, и спрос на них в азиатских странах довольно высокий. Последние полгода эту тему развивало и правительство области", — приводятся на сайте слова директора компании Татьяны Капустиной.В планах продавать франшизу компании, ее создали при помощи специалистов центра "Мой Бизнес". Вообще в регионе заинтересованы в создании экспортно ориентированного производства товаров из дикоросов. Для этого был учрежден союз переработчиков дикоросов Амурской области — "Дикоросы Амура — 2020", в который вошли десять организаций, уже занимающихся сбором и реализацией дикорастущего сырья.
https://ria.ru/20201018/dikoros-1580112526.html
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хорошие новости, азия, технологии
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Компания из Приамурья решила пробиться на рынки Японии, Китая и Южной Кореи, предложив покупателям дикоросы — голубику и бруснику. Пятнадцать лет эта организация производит мед, 90 процентов которого поставляет в Азию, но теперь попробует новые продукты, так как спрос высок, сообщается на сайте правительства Амурской области.
Для этого в Благовещенске планируется открыть специализированный завод. Для сбора ягод привлекут местных жителей, а часть урожая передадут ресторанам территории.
"Идея переработки дикоросов зрела у нас не один год. Мед не единственное, что Амурская область может предложить миру. В амурских лесах есть брусника, голубика, папоротник, грибы, и спрос на них в азиатских странах довольно высокий. Последние полгода эту тему развивало и правительство области", — приводятся на сайте слова директора компании Татьяны Капустиной.
В планах продавать франшизу компании, ее создали при помощи специалистов центра "Мой Бизнес". Вообще в регионе заинтересованы в создании экспортно ориентированного производства товаров из дикоросов. Для этого был учрежден союз переработчиков дикоросов Амурской области — "Дикоросы Амура — 2020", в который вошли десять организаций, уже занимающихся сбором и реализацией дикорастущего сырья.