https://ria.ru/20201117/xiaomi-1584976320.html

Названа дата выхода бюджетного Redmi Note 5G от Xiaomi

Названа дата выхода бюджетного Redmi Note 5G от Xiaomi

Полноценная презентация нового поколения смартфона Redmi Note от Xiaomi состоится 24 ноября. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Gizmochina. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:45

2020-11-17T12:45

2020-11-17T12:45

риа наука

qualcomm

xiaomi inc

технологии

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Полноценная презентация нового поколения смартфона Redmi Note от Xiaomi состоится 24 ноября. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Gizmochina.Семейство Redmi Note включит, как минимум, два смартфона — базовую версию с процессором Dimensity 800 от MTK и расширенную на чипе Snapdragon 750G. Оба устройства смогут работать в мобильных сетях пятого поколения и получат по четыре сенсора в основной камере. Сетевые информаторы обещают, что дисплеи смартфонов смогут обновлять изображение на частоте 120 герц.Правда, пока неизвестно, как будут называться новинки и их цена. Возможно, на международный рынок она выйдет, как Redmi Note 9T или Redmi Note 10, а версии с процессорами от Qualcomm получат приставку Pro.

https://ria.ru/20201106/xiaomi-1583360795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, xiaomi inc, технологии