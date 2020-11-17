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https://ria.ru/20201117/xiaomi-1584976320.html
Названа дата выхода бюджетного Redmi Note 5G от Xiaomi
Названа дата выхода бюджетного Redmi Note 5G от Xiaomi
Полноценная презентация нового поколения смартфона Redmi Note от Xiaomi состоится 24 ноября. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Gizmochina. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:45
2020-11-17T12:45
риа наука
qualcomm
xiaomi inc
технологии
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Полноценная презентация нового поколения смартфона Redmi Note от Xiaomi состоится 24 ноября. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Gizmochina.Семейство Redmi Note включит, как минимум, два смартфона — базовую версию с процессором Dimensity 800 от MTK и расширенную на чипе Snapdragon 750G. Оба устройства смогут работать в мобильных сетях пятого поколения и получат по четыре сенсора в основной камере. Сетевые информаторы обещают, что дисплеи смартфонов смогут обновлять изображение на частоте 120 герц.Правда, пока неизвестно, как будут называться новинки и их цена. Возможно, на международный рынок она выйдет, как Redmi Note 9T или Redmi Note 10, а версии с процессорами от Qualcomm получат приставку Pro.
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qualcomm, xiaomi inc, технологии

Названа дата выхода бюджетного Redmi Note 5G от Xiaomi

12:45 17.11.2020
 
© Фото : XiaomiТелефон Redmi Note 9 Pro
Телефон Redmi Note 9 Pro - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Xiaomi
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Полноценная презентация нового поколения смартфона Redmi Note от Xiaomi состоится 24 ноября. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Gizmochina.
Семейство Redmi Note включит, как минимум, два смартфона — базовую версию с процессором Dimensity 800 от MTK и расширенную на чипе Snapdragon 750G. Оба устройства смогут работать в мобильных сетях пятого поколения и получат по четыре сенсора в основной камере. Сетевые информаторы обещают, что дисплеи смартфонов смогут обновлять изображение на частоте 120 герц.
Телефон Redmi Note 9 Pro - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 13:35РИА Наука
Xiaomi готовит бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
Правда, пока неизвестно, как будут называться новинки и их цена. Возможно, на международный рынок она выйдет, как Redmi Note 9T или Redmi Note 10, а версии с процессорами от Qualcomm получат приставку Pro.
 
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