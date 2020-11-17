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В Минобрнауки объяснили переход вузов на дистанционное обучение

В Минобрнауки объяснили переход вузов на дистанционное обучение

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что решение о переходе на дистанционное обучение было принято из-за непонимания закономерностей инфицирования... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:23

2020-11-17T12:23

2020-11-17T12:38

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что решение о переходе на дистанционное обучение было принято из-за непонимания закономерностей инфицирования коронавирусом, просьб студентов и прогнозов развития ситуации."Понимание того, как складывается сегодня и может складываться прогнозно ситуация в целом по крупным агломерациям. Второе – непонимание, по каким закономерностям происходит инфицирование, и это само по себе тоже большие риски, мы действуем в условиях неопределенности, и (третье – ред.) ответ на просьбы студентов", - пояснил Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.Решение было согласовано с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, добавил он.Раннее Минобрнауки был издан приказ о переводе студентов столичных вузов на дистанционное обучение, в документе также рекомендовалось региональным вузам перейти на удаленный формат по согласованию с Роспотребнадзором.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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