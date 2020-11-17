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Директор хабаровского "Водоканала" умер под домашним арестом
Директор хабаровского "Водоканала" умер под домашним арестом
Директор муниципального предприятия Хабаровска "Водоканал" Владимир Стеблевский, обвиняемый в растрате, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:18
2020-11-17T16:18
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 17 ноя — РИА Новости. Директор муниципального предприятия Хабаровска "Водоканал" Владимир Стеблевский, обвиняемый в растрате, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и отмывании денег, умер под домашним арестом.В марте 2019 года на Стеблевского было заведено дело за преступления с ущербом в 455 миллионов рублей. По версии следствия, в 2010-2017 годах он со своим заместителем, главным инженером и предпринимателями растратили деньги городского бюджета, выделенные на федеральную целевую программу по экономическому и социальному развитию, закупив оборудование для строительства Тунгусского водозабора по завышенной цене. Сначала Стеблевский был заключён под стражу, позже суд смягчил ему меру пресечения на домашний арест."Семнадцатого ноября не стало Владимира Ивановича Стеблевского – нашего директора, товарища, человека, который более трёх десятилетий возглавлял МУП города Хабаровска "Водоканал". Прощание состоится 20 ноября в 15.00 в нижнем храме Спасо-Преображенского собора", - говорится в сообщении на сайте предприятия.Из картотеки дел Центрального районного суда города известно, что очередные слушания должны были состояться в начале октября, однако заседание было отложено из-за болезни подсудимого.В суде отметили, что смерть Стеблевского не станет основанием к прекращению уголовного дела. По нему проходят ещё трое фигурантов. С 2019 года состоялось только предварительное заседание. До настоящего времени слушания по этому процессу откладывались более 30 раз.
https://realty.ria.ru/20201111/vodokanal-1584142150.html
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хабаровск, происшествия

Директор хабаровского "Водоканала" умер под домашним арестом

16:18 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке
Автомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАБАРОВСК, 17 ноя — РИА Новости. Директор муниципального предприятия Хабаровска "Водоканал" Владимир Стеблевский, обвиняемый в растрате, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и отмывании денег, умер под домашним арестом.
В марте 2019 года на Стеблевского было заведено дело за преступления с ущербом в 455 миллионов рублей. По версии следствия, в 2010-2017 годах он со своим заместителем, главным инженером и предпринимателями растратили деньги городского бюджета, выделенные на федеральную целевую программу по экономическому и социальному развитию, закупив оборудование для строительства Тунгусского водозабора по завышенной цене. Сначала Стеблевский был заключён под стражу, позже суд смягчил ему меру пресечения на домашний арест.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Глава Нижегородского водоканала задержан по делу о взятках на 57 млн руб
"Семнадцатого ноября не стало Владимира Ивановича Стеблевского – нашего директора, товарища, человека, который более трёх десятилетий возглавлял МУП города Хабаровска "Водоканал". Прощание состоится 20 ноября в 15.00 в нижнем храме Спасо-Преображенского собора", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Из картотеки дел Центрального районного суда города известно, что очередные слушания должны были состояться в начале октября, однако заседание было отложено из-за болезни подсудимого.
В суде отметили, что смерть Стеблевского не станет основанием к прекращению уголовного дела. По нему проходят ещё трое фигурантов. С 2019 года состоялось только предварительное заседание. До настоящего времени слушания по этому процессу откладывались более 30 раз.
 
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