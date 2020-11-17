https://ria.ru/20201117/vezdekhod-1584924343.html
Вездеход затонул при пересечении реки на Чукотке
Вездеход затонул при пересечении реки на Чукотке
Вездеход затонул при пересечении реки на Чукотке, трем пассажирам удалось спастись, водитель, вероятно, погиб, сообщает во вторник региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T02:34
2020-11-17T02:34
2020-11-17T02:34
чукотка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Вездеход затонул при пересечении реки на Чукотке, трем пассажирам удалось спастись, водитель, вероятно, погиб, сообщает во вторник региональный главк МЧС РФ.Отмечается, что утром 16 ноября в полицию поселка Беринговский обратились трое местных жителей, которые сообщили, что 14 ноября они выехали на вездеходе из населенного пункта для рыбной ловли.Во вторник ночью на место происшествия из поселка Беринговский отправилась поисково-спасательная группа из сотрудников полиции, МЧС и волонтеров, всего 10 человек на двух вездеходах на гусеничном ходу.
https://ria.ru/20201029/vezdekhod-1582112945.html
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чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия