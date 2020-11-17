https://ria.ru/20201117/vezdekhod-1584924343.html

Вездеход затонул при пересечении реки на Чукотке

Вездеход затонул при пересечении реки на Чукотке

Вездеход затонул при пересечении реки на Чукотке, трем пассажирам удалось спастись, водитель, вероятно, погиб, сообщает во вторник региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T02:34

2020-11-17T02:34

2020-11-17T02:34

чукотка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Вездеход затонул при пересечении реки на Чукотке, трем пассажирам удалось спастись, водитель, вероятно, погиб, сообщает во вторник региональный главк МЧС РФ.Отмечается, что утром 16 ноября в полицию поселка Беринговский обратились трое местных жителей, которые сообщили, что 14 ноября они выехали на вездеходе из населенного пункта для рыбной ловли.Во вторник ночью на место происшествия из поселка Беринговский отправилась поисково-спасательная группа из сотрудников полиции, МЧС и волонтеров, всего 10 человек на двух вездеходах на гусеничном ходу.

https://ria.ru/20201029/vezdekhod-1582112945.html

чукотка

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия