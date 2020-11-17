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Цена патента для трудовых мигрантов в Верхневолжье возрастет
Цена патента для трудовых мигрантов в Верхневолжье возрастет
Стоимость патента для трудовых мигрантов в Тверской области в 2021 году возрастет до 5805 рублей – решение увеличить стоимость патента принято на заседании... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:27
2020-11-17T17:27
2020-11-17T17:27
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 17 ноя – РИА Новости. Стоимость патента для трудовых мигрантов в Тверской области в 2021 году возрастет до 5805 рублей – решение увеличить стоимость патента принято на заседании президиума областного правительства. Пресс-служба областного правительства напоминает, что в настоящее время цена патента для трудовых мигрантов на территории региона составляет 5327 рублей."Перед правительством Тверской области стоит важная задача – синхронизировать возмещение трудовых сил: те рабочие места, которые освобождают мигранты, необходимо предоставлять жителям Верхневолжья, тем самым сокращая безработицу среди населения в регионе", – сказал губернатор области Игорь Руденя. Глава региона среди первоочередных задач на рынке труда назвал борьбу с нелегальной трудовой миграцией. В регионе введён, в частности, запрет и ограничения на использование иностранной рабочей силы по 33 видам экономической деятельности. Благодаря принятым мерам, за последние три года для жителей Верхневолжья высвобождены более 9 тысяч рабочих мест, где ранее были трудоустроены иностранные граждане.
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 17 ноя – РИА Новости. Стоимость патента для трудовых мигрантов в Тверской области в 2021 году возрастет до 5805 рублей – решение увеличить стоимость патента принято на заседании президиума областного правительства.
Пресс-служба областного правительства напоминает, что в настоящее время цена патента для трудовых мигрантов на территории региона составляет 5327 рублей.
"Перед правительством Тверской области стоит важная задача – синхронизировать возмещение трудовых сил: те рабочие места, которые освобождают мигранты, необходимо предоставлять жителям Верхневолжья, тем самым сокращая безработицу среди населения в регионе", – сказал губернатор области Игорь Руденя
.
Глава региона среди первоочередных задач на рынке труда назвал борьбу с нелегальной трудовой миграцией. В регионе введён, в частности, запрет и ограничения на использование иностранной рабочей силы по 33 видам экономической деятельности.
Благодаря принятым мерам, за последние три года для жителей Верхневолжья высвобождены более 9 тысяч рабочих мест, где ранее были трудоустроены иностранные граждане.