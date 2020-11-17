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Путин рассказал о планах по производству вакцины "Спутник V" за рубежом
Путин рассказал о планах по производству вакцины "Спутник V" за рубежом
Производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть развернуты в Китае и Индии, Россия готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС в ее... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:17
2020-11-17T14:17
2020-11-17T14:58
российский фонд прямых инвестиций
китай
индия
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
брикс
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть развернуты в Китае и Индии, Россия готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС в ее производстве и применении, заявил президент РФ Владимир Путин."Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V", а с фармкомпаниями в Китае и Индии - об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран", - сказал Путин в ходе своего выступления на XII саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи.Он отметил, что считает это очень важным."Вакцины есть российские, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Это не то, чтобы проблема, но это тот вопрос, перед решением которого мы стоим, и конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции", - сказал Путин.Президент указал на то, что на подходе уже третья вакцина от коронавируса российского производства."В их производстве и применении мы готовы взаимодействовать с партнерами по БРИКС", - подчеркнул Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2020-11-17T14:17
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российский фонд прямых инвестиций, китай, индия, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, брикс, здоровье - общество, владимир путин, в мире
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть развернуты в Китае
и Индии
, Россия готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС в ее производстве и применении, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V", а с фармкомпаниями в Китае и Индии - об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран", - сказал Путин в ходе своего выступления на XII саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи.
Он отметил, что считает это очень важным.
"Вакцины есть российские, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Это не то, чтобы проблема, но это тот вопрос, перед решением которого мы стоим, и конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции", - сказал Путин.
Президент указал на то, что на подходе уже третья вакцина от коронавируса российского производства.
"В их производстве и применении мы готовы взаимодействовать с партнерами по БРИКС", - подчеркнул Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.