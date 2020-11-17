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Путин рассказал о планах по производству вакцины "Спутник V" за рубежом

Путин рассказал о планах по производству вакцины "Спутник V" за рубежом

Производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть развернуты в Китае и Индии, Россия готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС в ее... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:17

2020-11-17T14:17

2020-11-17T14:58

российский фонд прямых инвестиций

китай

индия

вакцина "спутник v"

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

брикс

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть развернуты в Китае и Индии, Россия готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС в ее производстве и применении, заявил президент РФ Владимир Путин."Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V", а с фармкомпаниями в Китае и Индии - об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран", - сказал Путин в ходе своего выступления на XII саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи.Он отметил, что считает это очень важным."Вакцины есть российские, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Это не то, чтобы проблема, но это тот вопрос, перед решением которого мы стоим, и конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции", - сказал Путин.Президент указал на то, что на подходе уже третья вакцина от коронавируса российского производства."В их производстве и применении мы готовы взаимодействовать с партнерами по БРИКС", - подчеркнул Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

китай

индия

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-17T14:17 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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