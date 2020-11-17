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https://ria.ru/20201117/vaktsiny-1585000663.html
Путин рассказал о планах по производству вакцины "Спутник V" за рубежом
Путин рассказал о планах по производству вакцины "Спутник V" за рубежом
Производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть развернуты в Китае и Индии, Россия готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС в ее... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:17
2020-11-17T14:58
российский фонд прямых инвестиций
китай
индия
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
брикс
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть развернуты в Китае и Индии, Россия готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС в ее производстве и применении, заявил президент РФ Владимир Путин."Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V", а с фармкомпаниями в Китае и Индии - об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран", - сказал Путин в ходе своего выступления на XII саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи.Он отметил, что считает это очень важным."Вакцины есть российские, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Это не то, чтобы проблема, но это тот вопрос, перед решением которого мы стоим, и конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции", - сказал Путин.Президент указал на то, что на подходе уже третья вакцина от коронавируса российского производства."В их производстве и применении мы готовы взаимодействовать с партнерами по БРИКС", - подчеркнул Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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российский фонд прямых инвестиций, китай, индия, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, брикс, здоровье - общество, владимир путин, в мире

Путин рассказал о планах по производству вакцины "Спутник V" за рубежом

14:17 17.11.2020 (обновлено: 14:58 17.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть развернуты в Китае и Индии, Россия готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС в ее производстве и применении, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V", а с фармкомпаниями в Китае и Индии - об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран", - сказал Путин в ходе своего выступления на XII саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи.
Он отметил, что считает это очень важным.
"Вакцины есть российские, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Это не то, чтобы проблема, но это тот вопрос, перед решением которого мы стоим, и конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции", - сказал Путин.
Президент указал на то, что на подходе уже третья вакцина от коронавируса российского производства.
"В их производстве и применении мы готовы взаимодействовать с партнерами по БРИКС", - подчеркнул Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийКитайИндияВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БРИКСЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинВ мире
 
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