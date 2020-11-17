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"Вектор" надеется на начало массовой вакцинации от COVID-19 в 2021 году
"Вектор" надеется на начало массовой вакцинации от COVID-19 в 2021 году
Директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнётся в 2021 году. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:04
2020-11-17T14:04
2020-11-17T14:04
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнётся в 2021 году."Предлагаю всем верить в лучшее, массовая вакцинация и в РФ, и в других странах мира у нас начнется в 2021 году, желательно - в первой половине", - сказал Максютов на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/vaktsinatsiya-1584463542.html
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество