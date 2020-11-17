https://ria.ru/20201117/vaktsinatsiya-1584997823.html

"Вектор" надеется на начало массовой вакцинации от COVID-19 в 2021 году

"Вектор" надеется на начало массовой вакцинации от COVID-19 в 2021 году

Директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнётся в 2021 году. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:04

2020-11-17T14:04

2020-11-17T14:04

распространение нового коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнётся в 2021 году."Предлагаю всем верить в лучшее, массовая вакцинация и в РФ, и в других странах мира у нас начнется в 2021 году, желательно - в первой половине", - сказал Максютов на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/vaktsinatsiya-1584463542.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество