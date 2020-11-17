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Москалькова оценила ситуацию с вакцинацией от COVID-19
Москалькова оценила ситуацию с вакцинацией от COVID-19
Необходим свободный доступ для граждан всех государств к вакцинации от COVID-19, у России есть вакцина, и она готова ей делиться, сказала уполномоченный по... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:07
2020-11-17T11:07
2020-11-17T11:07
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Необходим свободный доступ для граждан всех государств к вакцинации от COVID-19, у России есть вакцина, и она готова ей делиться, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Я не могу не сказать о заявлении президента РФ Владимира Путина, которое было сделано на Восточном азиатском саммите, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств. У нас такая вакцина есть, мы готовы делиться ей с другими странами, а также российскими тест- системами. Об этом сказал президент, и в этом мы видим реальные шаги нашего государства в защите прав человека", - сказала Москалькова в ходе IV Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна москалькова, здоровье - общество, владимир путин, общество