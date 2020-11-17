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Вакцина "Вектора" от COVID-19 будет бесплатной для россиян
Вакцина "Вектора" от COVID-19 будет бесплатной для россиян
Россияне смогут бесплатно привиться от СOVID-19 разработанной в центре "Вектор" вакциной "ЭпиВакКорона", сообщил директор учреждения Ринат Максютов. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:49
2020-11-17T13:49
2020-11-17T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россияне смогут бесплатно привиться от СOVID-19 разработанной в центре "Вектор" вакциной "ЭпиВакКорона", сообщил директор учреждения Ринат Максютов.Второй российский препарат для профилактики COVID-19, созданный на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре, зарегистрировали в середине октября. Вакцина получила название "ЭпиВакКорона".Ее пострегистрационные испытания продолжились: в исследованиях будут участвовать в том числе люди старше 60 лет и подростки. Препарат рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584439371.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье, общество