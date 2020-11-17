https://ria.ru/20201117/vaktsina-1584978902.html

"Вектору" разрешили исследовать вакцину от коронавируса на пожилых

"Вектору" разрешили исследовать вакцину от коронавируса на пожилых

Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" на людях старше 60 лет, сообщил директор... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:57

2020-11-17T12:57

2020-11-17T14:21

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ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" на людях старше 60 лет, сообщил директор учреждения Ринат Максютов.В исследованиях препарата, которые продлятся до мая, примут участие 180 пожилых добровольцев. Кроме того, отметил Максютов, в декабре планируют начать испытания "ЭпиВакКороны" на подростках 14-17 лет.Второй российский препарат для профилактики COVID-19, созданный на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре, зарегистрировали в середине октября. Вакцина получила название "ЭпиВакКорона".Ее пострегистрационные испытания продолжились. Препарат рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.Первая российская вакцина — "Спутник V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/sroki-1584913447.html

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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"