https://ria.ru/20201117/vaktsina-1584978902.html
"Вектору" разрешили исследовать вакцину от коронавируса на пожилых
"Вектору" разрешили исследовать вакцину от коронавируса на пожилых
Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" на людях старше 60 лет, сообщил директор... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:57
2020-11-17T12:57
2020-11-17T14:21
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ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" на людях старше 60 лет, сообщил директор учреждения Ринат Максютов.В исследованиях препарата, которые продлятся до мая, примут участие 180 пожилых добровольцев. Кроме того, отметил Максютов, в декабре планируют начать испытания "ЭпиВакКороны" на подростках 14-17 лет.Второй российский препарат для профилактики COVID-19, созданный на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре, зарегистрировали в середине октября. Вакцина получила название "ЭпиВакКорона".Ее пострегистрационные испытания продолжились. Препарат рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.Первая российская вакцина — "Спутник V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/sroki-1584913447.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор
" получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" на людях старше 60 лет, сообщил директор учреждения Ринат Максютов
.
В исследованиях препарата, которые продлятся до мая, примут участие 180 пожилых добровольцев. Кроме того, отметил Максютов, в декабре планируют начать испытания "ЭпиВакКороны" на подростках 14-17 лет.
Второй российский препарат для профилактики COVID-19, созданный на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре, зарегистрировали в середине октября. Вакцина получила название "ЭпиВакКорона".
Ее пострегистрационные испытания продолжились. Препарат рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.
Первая российская вакцина — "Спутник V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.