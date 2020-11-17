https://ria.ru/20201117/vaktsina-1584970675.html

Исследование вакцины "ЭпиВакКорона" на детях планируют провести в декабре

Исследование вакцины "ЭпиВакКорона" на детях планируют провести в декабре

Центр "Вектор" планирует начать проведение исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на детях в декабре 2020 года, заявил директор центра Ринат... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:27

2020-11-17T12:27

2020-11-17T13:00

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Центр "Вектор" планирует начать проведение исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на детях в декабре 2020 года, заявил директор центра Ринат Максютов."(Исследование) на детях в возрасте 14-17 лет на 100 добровольцах. Данное исследование, мы планируем к ним приступить в декабре этого года", - сказал Максютов на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество