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В Донецкой области нашли тайник с боеприпасами
В Донецкой области нашли тайник с боеприпасами
Украинские пограничники обнаружили тайник с боеприпасами в Донецкой области, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы страны. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:20
2020-11-17T14:20
донецкая область
украина
оружие
в мире
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КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники обнаружили тайник с боеприпасами в Донецкой области, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы страны.В пресс-службе отметили, что тайник был обустроен возле населенного пункта Парасковиевка.Пограничники передали боеприпасы полицейским. Правоохранители устанавливают личности людей, которые оборудовали тайник.Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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донецкая область, украина, оружие, в мире

В Донецкой области нашли тайник с боеприпасами

14:20 17.11.2020
 
© Фото : пресс-служба Генпрокуратуры ЛНРОружейный тайник в Донбассе
Оружейный тайник в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР
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КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники обнаружили тайник с боеприпасами в Донецкой области, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы страны.
В пресс-службе отметили, что тайник был обустроен возле населенного пункта Парасковиевка.
"Пограничники Краматорского отряда обнаружили подозрительный предмет, похожий на короб от пулемета. В нем находились патроны разных калибров… Кроме того, в ходе дальнейшего осмотра прилегающей местности правоохранители обнаружили патроны разных калибров, гранату, магазины к автомату, дымовую шашку, штык-нож и другие элементы военного снаряжения", - говорится в сообщении.
Пограничники передали боеприпасы полицейским. Правоохранители устанавливают личности людей, которые оборудовали тайник.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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