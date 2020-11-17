https://ria.ru/20201117/ukraina-1585001433.html

В Донецкой области нашли тайник с боеприпасами

В Донецкой области нашли тайник с боеприпасами

Украинские пограничники обнаружили тайник с боеприпасами в Донецкой области, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы страны. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:20

2020-11-17T14:20

2020-11-17T14:20

донецкая область

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оружие

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КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники обнаружили тайник с боеприпасами в Донецкой области, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы страны.В пресс-службе отметили, что тайник был обустроен возле населенного пункта Парасковиевка.Пограничники передали боеприпасы полицейским. Правоохранители устанавливают личности людей, которые оборудовали тайник.Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

донецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая область, украина, оружие, в мире