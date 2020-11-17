В Донецкой области нашли тайник с боеприпасами
© Фото : пресс-служба Генпрокуратуры ЛНРОружейный тайник в Донбассе
© Фото : пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР
КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники обнаружили тайник с боеприпасами в Донецкой области, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы страны.
В пресс-службе отметили, что тайник был обустроен возле населенного пункта Парасковиевка.
"Пограничники Краматорского отряда обнаружили подозрительный предмет, похожий на короб от пулемета. В нем находились патроны разных калибров… Кроме того, в ходе дальнейшего осмотра прилегающей местности правоохранители обнаружили патроны разных калибров, гранату, магазины к автомату, дымовую шашку, штык-нож и другие элементы военного снаряжения", - говорится в сообщении.
Пограничники передали боеприпасы полицейским. Правоохранители устанавливают личности людей, которые оборудовали тайник.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения