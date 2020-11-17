https://ria.ru/20201117/udalenka-1584872377.html

Психолог рассказал, как организовать удаленную работу, когда семья дома

Психолог рассказал, как организовать удаленную работу, когда семья дома

Сейчас многие специалисты вынуждены трудиться из дома, что требует от них высокой гибкости и умения эффективно выстроить работу в любых условиях. О том, как... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T08:00

2020-11-17T08:00

2020-11-17T09:28

хорошие новости

удаленная работа

департамент труда и соцзащиты москвы

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психология

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сейчас многие специалисты вынуждены трудиться из дома, что требует от них высокой гибкости и умения эффективно выстроить работу в любых условиях. О том, как грамотно организовать рабочий процесс, вести домашние дела, а также уделять внимание детям, рассказала психолог семейного центра "Хорошевский" департамента труда и социальной защиты населения Москвы Светлана Даренских.По мнению специалиста, семья на удаленке – это время командной работы, можно как мешать друг другу, так и быть большой поддержкой и помощью. Однако, чтобы легко работать в домашних условиях и без больших потрясений вернуться обратно в офис, психолог советует соблюдать ряд простых правил.В первую очередь рекомендуется соблюдать режим дня и не менять его, даже если появилась такая возможность."Подъем по будильнику, завтрак, обед, поход в магазин – все, как и во время обычного рабочего дня. Наша психика устроена таким образом, что в предсказуемой и понятной ситуации мы более спокойны и продуктивны", – пояснил специалист.Далее необходимо создать комфортное рабочее место и обустроить его таким образом, чтобы оно настраивало на нужный рабочий лад. Самый простой способ, считает психолог, – надеть одежду, в которой вы ходите на работу.Сотрудникам, у которых есть маленькие дети, специалист советует рассказать о причинах работы из дома и создать определенный график для игр и соблюдать его.По ее мнению, уметь договориться с членами семьи о времени, в которое вам нельзя мешать, – тоже искусство! Если у вас получилось с первого раза, это победа. Важную работу можно планировать на время прогулок или сна ребенка.Кроме того, психолог департамента соцзащиты напомнила об отдыхе, который необходим сотруднику в самоизоляции."Даже на работе у нас есть небольшие перерывы, в которые мы можем сходить покурить или поболтать с коллегами. Эти перерывы ограничены во времени: 5–10 минут. Для дома может быть такое же правило. Важно его соблюдать. Обед с семьей без телефона и компьютера поможет укрепить ваши отношения, стать ближе друг другу", – подытожила Даренских.

https://ria.ru/20200617/1573026618.html

https://ria.ru/20201021/samoizolyatsiya-1580721579.html

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удаленная работа, департамент труда и соцзащиты москвы, хорошие новости, психология, москва