Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201117/udalenka-1584872377.html
Психолог рассказал, как организовать удаленную работу, когда семья дома
Психолог рассказал, как организовать удаленную работу, когда семья дома
Сейчас многие специалисты вынуждены трудиться из дома, что требует от них высокой гибкости и умения эффективно выстроить работу в любых условиях. О том, как... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T08:00
2020-11-17T09:28
хорошие новости
удаленная работа
департамент труда и соцзащиты москвы
хорошие новости
психология
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569509648_0:294:3068:2020_1400x0_80_0_0_2e10dd8638628a16563c4d0e8b11d1b9.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сейчас многие специалисты вынуждены трудиться из дома, что требует от них высокой гибкости и умения эффективно выстроить работу в любых условиях. О том, как грамотно организовать рабочий процесс, вести домашние дела, а также уделять внимание детям, рассказала психолог семейного центра "Хорошевский" департамента труда и социальной защиты населения Москвы Светлана Даренских.По мнению специалиста, семья на удаленке – это время командной работы, можно как мешать друг другу, так и быть большой поддержкой и помощью. Однако, чтобы легко работать в домашних условиях и без больших потрясений вернуться обратно в офис, психолог советует соблюдать ряд простых правил.В первую очередь рекомендуется соблюдать режим дня и не менять его, даже если появилась такая возможность."Подъем по будильнику, завтрак, обед, поход в магазин – все, как и во время обычного рабочего дня. Наша психика устроена таким образом, что в предсказуемой и понятной ситуации мы более спокойны и продуктивны", – пояснил специалист.Далее необходимо создать комфортное рабочее место и обустроить его таким образом, чтобы оно настраивало на нужный рабочий лад. Самый простой способ, считает психолог, – надеть одежду, в которой вы ходите на работу.Сотрудникам, у которых есть маленькие дети, специалист советует рассказать о причинах работы из дома и создать определенный график для игр и соблюдать его.По ее мнению, уметь договориться с членами семьи о времени, в которое вам нельзя мешать, – тоже искусство! Если у вас получилось с первого раза, это победа. Важную работу можно планировать на время прогулок или сна ребенка.Кроме того, психолог департамента соцзащиты напомнила об отдыхе, который необходим сотруднику в самоизоляции."Даже на работе у нас есть небольшие перерывы, в которые мы можем сходить покурить или поболтать с коллегами. Эти перерывы ограничены во времени: 5–10 минут. Для дома может быть такое же правило. Важно его соблюдать. Обед с семьей без телефона и компьютера поможет укрепить ваши отношения, стать ближе друг другу", – подытожила Даренских.
https://ria.ru/20200617/1573026618.html
https://ria.ru/20201021/samoizolyatsiya-1580721579.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569509648_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_b45beaec18b81fe2707c99094020abe1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удаленная работа, департамент труда и соцзащиты москвы, хорошие новости, психология, москва

Психолог рассказал, как организовать удаленную работу, когда семья дома

08:00 17.11.2020 (обновлено: 09:28 17.11.2020)
 
© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Depositphotos / IgorVetushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сейчас многие специалисты вынуждены трудиться из дома, что требует от них высокой гибкости и умения эффективно выстроить работу в любых условиях. О том, как грамотно организовать рабочий процесс, вести домашние дела, а также уделять внимание детям, рассказала психолог семейного центра "Хорошевский" департамента труда и социальной защиты населения Москвы Светлана Даренских.
По мнению специалиста, семья на удаленке – это время командной работы, можно как мешать друг другу, так и быть большой поддержкой и помощью. Однако, чтобы легко работать в домашних условиях и без больших потрясений вернуться обратно в офис, психолог советует соблюдать ряд простых правил.
Девушка на дистанционном обучении - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня, 08:00Хорошие новости
Психолог: трудные подростки на удаленке сами создали проект взаимопомощи
В первую очередь рекомендуется соблюдать режим дня и не менять его, даже если появилась такая возможность.
"Подъем по будильнику, завтрак, обед, поход в магазин – все, как и во время обычного рабочего дня. Наша психика устроена таким образом, что в предсказуемой и понятной ситуации мы более спокойны и продуктивны", – пояснил специалист.
Далее необходимо создать комфортное рабочее место и обустроить его таким образом, чтобы оно настраивало на нужный рабочий лад. Самый простой способ, считает психолог, – надеть одежду, в которой вы ходите на работу.
Сотрудникам, у которых есть маленькие дети, специалист советует рассказать о причинах работы из дома и создать определенный график для игр и соблюдать его.

"Организовать детей всегда проще, если они на вашем примере видят, что вы действуете по определенной схеме. Обсудите с малышом и пропишите его режим дня. Можно придумать игру, что вы сейчас все коллеги, так как работаете дома. Определить правила и бонусы для каждого выполненного правила", – отметила Даренских.

По ее мнению, уметь договориться с членами семьи о времени, в которое вам нельзя мешать, – тоже искусство! Если у вас получилось с первого раза, это победа. Важную работу можно планировать на время прогулок или сна ребенка.
Пожилая женщина у себя дома во время самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 08:00Хорошие новости
Людям старшего возраста рассказали, как провести самоизоляцию с пользой
Кроме того, психолог департамента соцзащиты напомнила об отдыхе, который необходим сотруднику в самоизоляции.
"Даже на работе у нас есть небольшие перерывы, в которые мы можем сходить покурить или поболтать с коллегами. Эти перерывы ограничены во времени: 5–10 минут. Для дома может быть такое же правило. Важно его соблюдать. Обед с семьей без телефона и компьютера поможет укрепить ваши отношения, стать ближе друг другу", – подытожила Даренских.
 
Хорошие новостиУдаленная работаДепартамент труда и соцзащиты МосквыХорошие новостиПсихологияМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:36В России за сутки умерли 442 человека с коронавирусом
10:35В Москве выявили 5882 новых случая заражения коронавирусом
10:34Глава Карелии допустил возможность нового локдауна в регионе
10:33В России за сутки выписали 22 055 переболевших COVID-19
10:32В России выявили 22 410 новых случаев коронавируса
10:28Армянская оппозиция хочет отменить военное положение в стране
10:26В Хабаровске аварийно сел самолет бангладешских вооруженных сил
10:24В Вильнюсе на территорию посольства Белоруссии бросили картошку
10:23Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи
10:22"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"
10:18Аскольда Запашного выписали из больницы
10:14"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
10:13Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совфеде
10:11МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе
10:11РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
10:09Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе
10:07Ереван заявил о десяти пропавших в Карабахе армян с начала перемирия
10:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
10:04Стороны конфликта в Карабахе обменялись телами двухсот погибших
Лента новостейМолния