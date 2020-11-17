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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201117/tyumen-1584963297.html
Центр управления регионом начал действовать в Тюменской области
Центр управления регионом начал действовать в Тюменской области
Центр управления регионом, который призван поднять на новый качественный уровень системную работу с обращениями граждан, начал работу в Тюменской области,... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:56
2020-11-17T11:56
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 17 ноя - РИА Новости. Центр управления регионом, который призван поднять на новый качественный уровень системную работу с обращениями граждан, начал работу в Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.Задача ЦУР заключается в объединении лучших практик обратной связи, позволяющих слышать и учитывать мнения и пожелания людей во всех сферах жизни региона. В работе Центра используется программа "Инцидент Менеджмент", созданная для мониторинга обращений жителей в социальных сетях. В ЦУР включена "Платформа обратной связи", которая заработает в полной мере в 2021 году."Это знаковое событие не только для органов власти, но и для всех жителей Тюменской области. Еще один этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и гражданским обществом через современные каналы коммуникаций. Власть всегда должна слышать людей и в то же время уметь донести до них свою аргументированную позицию", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора области Сергея Сарычева на церемонии открытия центра.Партнером Тюменской области в создании ЦУР выступило АНО "Диалог Регионы"."Тюменская область лидирует в стране по работе в интернете. В том числе, вы лидеры и по работе в программе "Инцидент Менеджмент". Среднее время ответа на обращения граждан с использованием этой системы составляет в Тюменской области 2 часа 09 минут. Это не только самое короткое время ответа в Уральском федеральном округе, но и один из лучших результатов в стране. Мы рассматриваем Тюмень как центр соответствующих компетенций для Урала и Западной Сибири", - цитируется в сообщении комментарий первого заместителя генерального директора этой организации Кирилла Истомина.
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Центр управления регионом начал действовать в Тюменской области

11:56 17.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped imageЗдание правительства Тюменской области
Здание правительства Тюменской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped image
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 17 ноя - РИА Новости. Центр управления регионом, который призван поднять на новый качественный уровень системную работу с обращениями граждан, начал работу в Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Задача ЦУР заключается в объединении лучших практик обратной связи, позволяющих слышать и учитывать мнения и пожелания людей во всех сферах жизни региона. В работе Центра используется программа "Инцидент Менеджмент", созданная для мониторинга обращений жителей в социальных сетях. В ЦУР включена "Платформа обратной связи", которая заработает в полной мере в 2021 году.
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"Это знаковое событие не только для органов власти, но и для всех жителей Тюменской области. Еще один этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и гражданским обществом через современные каналы коммуникаций. Власть всегда должна слышать людей и в то же время уметь донести до них свою аргументированную позицию", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора области Сергея Сарычева на церемонии открытия центра.
Партнером Тюменской области в создании ЦУР выступило АНО "Диалог Регионы".
"Тюменская область лидирует в стране по работе в интернете. В том числе, вы лидеры и по работе в программе "Инцидент Менеджмент". Среднее время ответа на обращения граждан с использованием этой системы составляет в Тюменской области 2 часа 09 минут. Это не только самое короткое время ответа в Уральском федеральном округе, но и один из лучших результатов в стране. Мы рассматриваем Тюмень как центр соответствующих компетенций для Урала и Западной Сибири", - цитируется в сообщении комментарий первого заместителя генерального директора этой организации Кирилла Истомина.
 
Тюменская областьТюмень
 
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