https://ria.ru/20201117/tyumen-1584963297.html

Центр управления регионом начал действовать в Тюменской области

Центр управления регионом начал действовать в Тюменской области

Центр управления регионом, который призван поднять на новый качественный уровень системную работу с обращениями граждан, начал работу в Тюменской области,... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:56

2020-11-17T11:56

2020-11-17T11:56

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 17 ноя - РИА Новости. Центр управления регионом, который призван поднять на новый качественный уровень системную работу с обращениями граждан, начал работу в Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.Задача ЦУР заключается в объединении лучших практик обратной связи, позволяющих слышать и учитывать мнения и пожелания людей во всех сферах жизни региона. В работе Центра используется программа "Инцидент Менеджмент", созданная для мониторинга обращений жителей в социальных сетях. В ЦУР включена "Платформа обратной связи", которая заработает в полной мере в 2021 году."Это знаковое событие не только для органов власти, но и для всех жителей Тюменской области. Еще один этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и гражданским обществом через современные каналы коммуникаций. Власть всегда должна слышать людей и в то же время уметь донести до них свою аргументированную позицию", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора области Сергея Сарычева на церемонии открытия центра.Партнером Тюменской области в создании ЦУР выступило АНО "Диалог Регионы"."Тюменская область лидирует в стране по работе в интернете. В том числе, вы лидеры и по работе в программе "Инцидент Менеджмент". Среднее время ответа на обращения граждан с использованием этой системы составляет в Тюменской области 2 часа 09 минут. Это не только самое короткое время ответа в Уральском федеральном округе, но и один из лучших результатов в стране. Мы рассматриваем Тюмень как центр соответствующих компетенций для Урала и Западной Сибири", - цитируется в сообщении комментарий первого заместителя генерального директора этой организации Кирилла Истомина.

https://ria.ru/20201116/tyumen-1584838511.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень