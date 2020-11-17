https://ria.ru/20201117/turtsiya-1585075542.html

В Турции ввели комендантский час в выходные дни

В Турции ввели комендантский час в выходные дни

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа в выходные дни, а также о закрытии кафе и ресторанов из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:04

2020-11-17T20:04

2020-11-17T23:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

турция

общество

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АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа в выходные дни, а также о закрытии кафе и ресторанов из-за пандемии COVID-19."В связи с ростом числа случаев коронавируса на заседании кабинета министров принято решение закрыть кафе и рестораны, кроме работы навынос, а также ввести частичный комендантский час по выходным дням", — заявил Эрдоган журналистам.Накануне в Турции число выявленных случаев COVID-19 за сутки составило 3316, по данным Минздрава, умерли 94 человека — это наибольшие показатели с конца апреля. Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. В последние дни в Турции неоднократно фиксировали максимальное за шесть месяцев число заражений и смертей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/koronavirus-1584903517.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, общество