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В Турции ввели комендантский час в выходные дни
В Турции ввели комендантский час в выходные дни
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа в выходные дни, а также о закрытии кафе и ресторанов из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:04
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АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа в выходные дни, а также о закрытии кафе и ресторанов из-за пандемии COVID-19."В связи с ростом числа случаев коронавируса на заседании кабинета министров принято решение закрыть кафе и рестораны, кроме работы навынос, а также ввести частичный комендантский час по выходным дням", — заявил Эрдоган журналистам.Накануне в Турции число выявленных случаев COVID-19 за сутки составило 3316, по данным Минздрава, умерли 94 человека — это наибольшие показатели с конца апреля. Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. В последние дни в Турции неоднократно фиксировали максимальное за шесть месяцев число заражений и смертей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, общество

В Турции ввели комендантский час в выходные дни

20:04 17.11.2020 (обновлено: 23:14 17.11.2020)
 
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Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа в выходные дни, а также о закрытии кафе и ресторанов из-за пандемии COVID-19.
"В связи с ростом числа случаев коронавируса на заседании кабинета министров принято решение закрыть кафе и рестораны, кроме работы навынос, а также ввести частичный комендантский час по выходным дням", — заявил Эрдоган журналистам.
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Накануне в Турции число выявленных случаев COVID-19 за сутки составило 3316, по данным Минздрава, умерли 94 человека — это наибольшие показатели с конца апреля. Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. В последние дни в Турции неоднократно фиксировали максимальное за шесть месяцев число заражений и смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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