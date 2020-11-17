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Краснодарский край
https://ria.ru/20201117/turisty-1585065412.html
На Кубани ожидают более 300 тысяч туристов в период новогодних праздников
На Кубани ожидают более 300 тысяч туристов в период новогодних праздников
Власти Краснодарского края ожидают в период новогодних праздников более 300 тысяч туристов, задача региона – сделать отдых комфортным и безопасным, сообщили в... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T19:01
2020-11-17T19:01
краснодарский край
новости - туризм
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края ожидают в период новогодних праздников более 300 тысяч туристов, задача региона – сделать отдых комфортным и безопасным, сообщили в администрации края.По данным региональных властей, с начала 2020 года Краснодарский край принял более 10,5 миллиона туристов, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам замглавы региона Александра Руппеля, снижение получилось значительно меньше, чем у многих европейских конкурентов.Отмечается, что на поддержку отрасли направлены различные региональные и федеральные меры."Среди них такие, как отсрочки по некоторым платежам в бюджет, снижение налоговых ставок, субсидии, льготные кредиты и займы. На уровне края для предприятий, занимающихся детским отдыхом и оздоровлением, ставка налога на имущество составит 0,01%. Предусмотрена также субсидия детским здравницам на проведение работ по текущему и капитальному ремонту. Общая сумма – 200 миллионов", - пояснили в ведомстве.В контексте вопроса реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19, Руппель подчеркнул, что в крае работают более 200 санаториев и пансионатов с лечением. По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, на территории края открыты около 50 горячих источников. Их основное количество сосредоточено в Апшеронском и Мостовском районах.
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новости - туризм, краснодарский край

На Кубани ожидают более 300 тысяч туристов в период новогодних праздников

19:01 17.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСветовая иллюминация в парке Галицкого в Краснодаре
Световая иллюминация в парке Галицкого в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 17 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края ожидают в период новогодних праздников более 300 тысяч туристов, задача региона – сделать отдых комфортным и безопасным, сообщили в администрации края.
По данным региональных властей, с начала 2020 года Краснодарский край принял более 10,5 миллиона туристов, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам замглавы региона Александра Руппеля, снижение получилось значительно меньше, чем у многих европейских конкурентов.

"В сложившихся условиях результат работы отрасли можно считать удовлетворительным. До конца года мы ожидаем еще около миллиона туристов. На зимние праздники прогнозируем более 300 тысяч гостей. Бронирование отелей в горах уже достигает 90%, по побережью в праздники спрос уже превысил 70%. Наша задача – сделать отдых комфортным и безопасным", - приводятся в сообщении словам Руппеля.

Отмечается, что на поддержку отрасли направлены различные региональные и федеральные меры.
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"Среди них такие, как отсрочки по некоторым платежам в бюджет, снижение налоговых ставок, субсидии, льготные кредиты и займы. На уровне края для предприятий, занимающихся детским отдыхом и оздоровлением, ставка налога на имущество составит 0,01%. Предусмотрена также субсидия детским здравницам на проведение работ по текущему и капитальному ремонту. Общая сумма – 200 миллионов", - пояснили в ведомстве.
В контексте вопроса реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19, Руппель подчеркнул, что в крае работают более 200 санаториев и пансионатов с лечением. По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, на территории края открыты около 50 горячих источников. Их основное количество сосредоточено в Апшеронском и Мостовском районах.
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