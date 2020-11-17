https://ria.ru/20201117/turisty-1585065412.html

На Кубани ожидают более 300 тысяч туристов в период новогодних праздников

На Кубани ожидают более 300 тысяч туристов в период новогодних праздников

Власти Краснодарского края ожидают в период новогодних праздников более 300 тысяч туристов, задача региона – сделать отдых комфортным и безопасным, сообщили в... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T19:01

2020-11-17T19:01

2020-11-17T19:01

краснодарский край

новости - туризм

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края ожидают в период новогодних праздников более 300 тысяч туристов, задача региона – сделать отдых комфортным и безопасным, сообщили в администрации края.По данным региональных властей, с начала 2020 года Краснодарский край принял более 10,5 миллиона туристов, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам замглавы региона Александра Руппеля, снижение получилось значительно меньше, чем у многих европейских конкурентов.Отмечается, что на поддержку отрасли направлены различные региональные и федеральные меры."Среди них такие, как отсрочки по некоторым платежам в бюджет, снижение налоговых ставок, субсидии, льготные кредиты и займы. На уровне края для предприятий, занимающихся детским отдыхом и оздоровлением, ставка налога на имущество составит 0,01%. Предусмотрена также субсидия детским здравницам на проведение работ по текущему и капитальному ремонту. Общая сумма – 200 миллионов", - пояснили в ведомстве.В контексте вопроса реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19, Руппель подчеркнул, что в крае работают более 200 санаториев и пансионатов с лечением. По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, на территории края открыты около 50 горячих источников. Их основное количество сосредоточено в Апшеронском и Мостовском районах.

https://ria.ru/20201112/rezhim-1584371568.html

https://ria.ru/20200729/1575100937.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, краснодарский край