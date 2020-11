https://ria.ru/20201117/thatcher-1584896399.html

Критики назвали Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон "триумфом"

Вышедший 14 ноября четвертый сезон "Короны" на Netflix вызвал преимущественно позитивные отзывы критиков. Многие эксперты особо отметили Джиллиан Андерсон в...

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Вышедший 14 ноября четвертый сезон "Короны" на Netflix вызвал преимущественно позитивные отзывы критиков. Многие эксперты особо отметили Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер.Так, по мнению обозревателя The Independent, актрисе удалось "представить ее не как исторического персонажа, а как реального человека". Критик The Washington Post подчеркнул "точность" передачи образа консервативного премьер-министра и написал, что она сыграла Тэтчер лучше, чем это сделала Мерил Стрип в 2011 году, получившая за "Железную леди" премию "Оскар".Журналист The Oregonlive назвал игру Андерсон "виртуозной", а критик Playlist написал, что ее версия теперь будет теперь служить образцом для исполнения этой роли.Некоторые обозреватели все же нашли, к чему придраться. Так, эксперт The Guardian посетовал, что "железная леди" оказалась слишком похожа на саму актрису, и ей не хватало холодности.Андерсон разместила у себя в инстаграме пост с фотографиями из гримерной, на которых видно, как она постепенно превращалась в Маргарет Тэтчер.

