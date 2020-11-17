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Культура
https://ria.ru/20201117/thatcher-1584896399.html
Критики назвали Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон "триумфом"
Критики назвали Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон "триумфом"
Вышедший 14 ноября четвертый сезон "Короны" на Netflix вызвал преимущественно позитивные отзывы критиков. Многие эксперты особо отметили Джиллиан Андерсон в... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:45
2020-11-17T13:45
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
мерил стрип
джиллиан андерсон
маргарет тэтчер
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Вышедший 14 ноября четвертый сезон "Короны" на Netflix вызвал преимущественно позитивные отзывы критиков. Многие эксперты особо отметили Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер.Так, по мнению обозревателя The Independent, актрисе удалось "представить ее не как исторического персонажа, а как реального человека". Критик The Washington Post подчеркнул "точность" передачи образа консервативного премьер-министра и написал, что она сыграла Тэтчер лучше, чем это сделала Мерил Стрип в 2011 году, получившая за "Железную леди" премию "Оскар".Журналист The Oregonlive назвал игру Андерсон "виртуозной", а критик Playlist написал, что ее версия теперь будет теперь служить образцом для исполнения этой роли.Некоторые обозреватели все же нашли, к чему придраться. Так, эксперт The Guardian посетовал, что "железная леди" оказалась слишком похожа на саму актрису, и ей не хватало холодности.Андерсон разместила у себя в инстаграме пост с фотографиями из гримерной, на которых видно, как она постепенно превращалась в Маргарет Тэтчер.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, мерил стрип, джиллиан андерсон, маргарет тэтчер

Критики назвали Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон "триумфом"

13:45 17.11.2020
 
© Фото : Netflix4 сезон сериала "Корона"
4 сезон сериала Корона - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Вышедший 14 ноября четвертый сезон "Короны" на Netflix вызвал преимущественно позитивные отзывы критиков. Многие эксперты особо отметили Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер.
Так, по мнению обозревателя The Independent, актрисе удалось "представить ее не как исторического персонажа, а как реального человека".
Критик The Washington Post подчеркнул "точность" передачи образа консервативного премьер-министра и написал, что она сыграла Тэтчер лучше, чем это сделала Мерил Стрип в 2011 году, получившая за "Железную леди" премию "Оскар".
© Фото : UK Film Council/Canal+ 2011Мэрил Стрип в фильме "Железная леди"
Мэрил Стрип в фильме Железная леди - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : UK Film Council/Canal+ 2011
Мэрил Стрип в фильме "Железная леди"
Журналист The Oregonlive назвал игру Андерсон "виртуозной", а критик Playlist написал, что ее версия теперь будет теперь служить образцом для исполнения этой роли.
Некоторые обозреватели все же нашли, к чему придраться. Так, эксперт The Guardian посетовал, что "железная леди" оказалась слишком похожа на саму актрису, и ей не хватало холодности.
Андерсон разместила у себя в инстаграме пост с фотографиями из гримерной, на которых видно, как она постепенно превращалась в Маргарет Тэтчер.
Кадр из трейлера 4 сезона сериала Корона - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Тэтчер ведет войну на Фолклендах, а Чарльзу ищут жену в сериале "Корона"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixМерил СтрипДжиллиан АндерсонМаргарет Тэтчер
 
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