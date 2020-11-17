https://ria.ru/20201117/tantsy-s-sobakami-1584944990.html

Netflix посвятит один из выпусков нового шоу российским собакам-танцорам

Netflix посвятит один из выпусков нового шоу российским собакам-танцорам

Одна из серий нового сериала Netflix, который 17 ноября выйдет на платформе, повествующего о самых необычных соревнованиях по всему миру, будет посвящена... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:00

2020-11-17T15:00

2020-11-17T15:00

культура

кино и сериалы

новости культуры

российская кинологическая федерация (ркф)

netflix

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Одна из серий нового сериала Netflix, который 17 ноября выйдет на платформе, повествующего о самых необычных соревнованиях по всему миру, будет посвящена российским собакам-танцорам, сообщили РИА Новости в Российской кинологической федерации, которая оказала помощь в съемках."Танцы с собаками – очень красивый вид состязаний. Это сплав хореографии, дрессировки, а главное, – это гармония отношений между человеком и собакой. Мы были рады помочь коллегам погрузиться в такую удивительную дисциплину, рассказать им все тонкости и сложности", - сказал РИА Новости президент федерации Владимир Голубев.Каждая серия проекта "Мы — чемпионы" посвящена одному этапу: от подготовки до золотой медали. Одна из серий рассказывает об Открытом чемпионате Европы по танцам с собаками, который проходил в 2019 году. Поскольку главными претендентами на победу в этом состязании были представители сборной России, съемочная группа приезжала к ним, общалась с участниками команды, присутствовала на тренировках.В 2019 сборная команда России стала абсолютным чемпионом Европы по танцам с собаками.

https://ria.ru/20201109/koshki-1583703141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, российская кинологическая федерация (ркф), netflix