https://ria.ru/20201117/tantsy-s-sobakami-1584944990.html
Netflix посвятит один из выпусков нового шоу российским собакам-танцорам
Netflix посвятит один из выпусков нового шоу российским собакам-танцорам
Одна из серий нового сериала Netflix, который 17 ноября выйдет на платформе, повествующего о самых необычных соревнованиях по всему миру, будет посвящена... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:00
2020-11-17T15:00
2020-11-17T15:00
культура
кино и сериалы
новости культуры
российская кинологическая федерация (ркф)
netflix
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Одна из серий нового сериала Netflix, который 17 ноября выйдет на платформе, повествующего о самых необычных соревнованиях по всему миру, будет посвящена российским собакам-танцорам, сообщили РИА Новости в Российской кинологической федерации, которая оказала помощь в съемках."Танцы с собаками – очень красивый вид состязаний. Это сплав хореографии, дрессировки, а главное, – это гармония отношений между человеком и собакой. Мы были рады помочь коллегам погрузиться в такую удивительную дисциплину, рассказать им все тонкости и сложности", - сказал РИА Новости президент федерации Владимир Голубев.Каждая серия проекта "Мы — чемпионы" посвящена одному этапу: от подготовки до золотой медали. Одна из серий рассказывает об Открытом чемпионате Европы по танцам с собаками, который проходил в 2019 году. Поскольку главными претендентами на победу в этом состязании были представители сборной России, съемочная группа приезжала к ним, общалась с участниками команды, присутствовала на тренировках.В 2019 сборная команда России стала абсолютным чемпионом Европы по танцам с собаками.
https://ria.ru/20201109/koshki-1583703141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, российская кинологическая федерация (ркф), netflix
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Одна из серий нового сериала Netflix, который 17 ноября выйдет на платформе, повествующего о самых необычных соревнованиях по всему миру, будет посвящена российским собакам-танцорам, сообщили РИА Новости в Российской кинологической федерации, которая оказала помощь в съемках.
"Танцы с собаками – очень красивый вид состязаний. Это сплав хореографии, дрессировки, а главное, – это гармония отношений между человеком и собакой. Мы были рады помочь коллегам погрузиться в такую удивительную дисциплину, рассказать им все тонкости и сложности", - сказал РИА Новости президент федерации Владимир Голубев.
Каждая серия проекта "Мы — чемпионы" посвящена одному этапу: от подготовки до золотой медали. Одна из серий рассказывает об Открытом чемпионате Европы по танцам с собаками, который проходил в 2019 году. Поскольку главными претендентами на победу в этом состязании были представители сборной России, съемочная группа приезжала к ним, общалась с участниками команды, присутствовала на тренировках.
В 2019 сборная команда России стала абсолютным чемпионом Европы по танцам с собаками.