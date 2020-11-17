https://ria.ru/20201117/tambovschina-1585090217.html

Тамбовщина приняла первый в РФ региональный форум "Территория смыслов"

Тамбовщина приняла первый в РФ региональный форум "Территория смыслов"

Первый в России региональныйобразовательный форум "Территория смыслов" открылся во вторник вечером под Тамбовом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T22:16

2020-11-17T22:16

2020-11-17T22:16

тамбовская область

олег иванов

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

тамбовская область

тамбов

общество

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ТАМБОВ, 17 ноя – РИА Новости. Первый в России региональныйобразовательный форум "Территория смыслов" открылся во вторник вечером под Тамбовом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Его участниками стали более 100 молодых людей из городов и районов области: студенты местных вузов и ссузов, специалисты по воспитательной работе высших образовательных учреждений, государственные и муниципальные служащие, отвечающие за реализацию молодежной политики, а также медиаспециалисты и активисты молодежных общественных организаций."Цель форума "Территория смыслов" - сформировать у участников осознанное понимание, что регионы предлагают все больше возможностей для самореализации молодого человека, родившегося и выросшего в любом месте своей малой родины. Вместе с Федеральным агентством по делам молодежи, администрацией области, Тамбовским госуниверситетом имени Г.Р. Державина, НИУ "Высшая школа экономики" молодежь будет разрабатывать проекты улучшения образовательной среды региона, в частности, концепцию "Основы стратегии молодежной политики Тамбовской области", - сказал представитель пресс-службы."Большая честь и большая ответственность для нас проводить первый региональный образовательный форум "Территория смыслов". Тамбовская область к его проведению полностью готова. В регионе проживает масса активных и инициативных молодых людей, готовых поделиться своими идеями на площадке форума", - приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Тамбовской области, руководителя аппарата главы администрации Олега Иванова на церемонии открытия.Прибывший на форум замруководителя Росмолодежи Андрей Платонов отметил высокий уровень развития молодежной политики в регионе. "Тамбовская область располагает к проведению пилотного регионального форума. Думаю, этот формат будет очень успешным", - отметил он.Форум начался с "Диалога на равных", в котором приняли участие Андрей Платонов, Олег Иванов и ректор ТГУ имени Г.Р. Державина Владимир Стромов. Участников форума ждут нетворкинги, концепт-сессии, "точки смыслов".

https://ria.ru/20200902/granty-1576618433.html

https://ria.ru/20200828/obrazovanie-1576440184.html

тамбовская область

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег иванов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), тамбовская область, тамбов, общество