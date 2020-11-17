https://ria.ru/20201117/syr-1585000150.html
Фестиваль сыра в Калуге соберет фермеров со всей страны
Фестиваль сыра в Калуге соберет фермеров со всей страны
Около 20 фермеров из разных уголков России представят свои сыры на фестивале сыра в Калуге 12-13 декабря, сообщило правительство Калужской области. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:13
2020-11-17T14:13
2020-11-17T14:13
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КАЛУГА, 17 ноя – РИА Новости. Около 20 фермеров из разных уголков России представят свои сыры на фестивале сыра в Калуге 12-13 декабря, сообщило правительство Калужской области.В этом году фестиваль отметит свой пятилетний юбилей. Около 20 лучших фермеров Калужской, Московской, Владимирской, Тверской, Орловской, Воронежской, Тамбовской и Свердловской областей приедут, чтобы порадовать калужан и гостей города своими деликатесами.Гостям представят сорта сыра, покорившие жюри и ставшие призерами и лауреатами конкурса "Лучший сыр России 2020" на фестивале Олега Сироты. "Помимо привычных твердых сыров, здесь будут представлены сыры с разными видами плесени, козьи и овечьи сыры, продукция с травами и специями. А еще у посетителей будет возможность попробовать необычные деликатесы, например, новинку - сыровяленую колбасу в сыре провалоне от калужского производителя", - информирует областное правительство.Ярмарка пройдет в центре города на улице Театральной напротив Дома бизнеса. На все время новогодних гуляний для удобства гостей эта часть улицы станет пешеходной. Власти подчеркивают, что все мероприятия ярмарки будут проходить на открытом воздухе при строгом соблюдении требований эпидемиологической защиты: обязательно ношение масок, перчаток, еда и напитки будут подаваться в одноразовой посуде, для чистоты рук установят санитайзеры.С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта министерства культуры РФ "Калуга – Новогодняя столица России 2021". По данным правительства региона, гостей города ждут, в частности, парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции Калужского Деда Мороза, театрализованный карнавал, Большое арктическое шоу "Легенды Севера", два гастрономических фестиваля - с едой и горячими напитками.
https://ria.ru/20201005/syr-1578199543.html
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калуга, калужская область, общество
КАЛУГА, 17 ноя – РИА Новости.
Около 20 фермеров из разных уголков России представят свои сыры на фестивале сыра в Калуге 12-13 декабря, сообщило правительство Калужской области
.
"Уже меньше чем через месяц, 12 декабря, стартует ярмарка "Рождество на Старом Торге" в рамках всероссийского проекта "Калуга - Новогодняя столица России 2021". Начнется праздник с фестиваля сыра, который продлится два дня - 12 и 13 декабря", - говорится в сообщении.
В этом году фестиваль отметит свой пятилетний юбилей. Около 20 лучших фермеров Калужской, Московской, Владимирской, Тверской, Орловской, Воронежской, Тамбовской и Свердловской областей приедут, чтобы порадовать калужан и гостей города своими деликатесами.
Гостям представят сорта сыра, покорившие жюри и ставшие призерами и лауреатами конкурса "Лучший сыр России 2020" на фестивале Олега Сироты. "Помимо привычных твердых сыров, здесь будут представлены сыры с разными видами плесени, козьи и овечьи сыры, продукция с травами и специями. А еще у посетителей будет возможность попробовать необычные деликатесы, например, новинку - сыровяленую колбасу в сыре провалоне от калужского производителя", - информирует областное правительство.
Ярмарка пройдет в центре города на улице Театральной напротив Дома бизнеса. На все время новогодних гуляний для удобства гостей эта часть улицы станет пешеходной. Власти подчеркивают, что все мероприятия ярмарки будут проходить на открытом воздухе при строгом соблюдении требований эпидемиологической защиты: обязательно ношение масок, перчаток, еда и напитки будут подаваться в одноразовой посуде, для чистоты рук установят санитайзеры.
С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта министерства культуры РФ "Калуга – Новогодняя столица России 2021". По данным правительства региона, гостей города ждут, в частности, парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции Калужского Деда Мороза, театрализованный карнавал, Большое арктическое шоу "Легенды Севера", два гастрономических фестиваля - с едой и горячими напитками.